『ER』『シカゴ・メッド』『SHERLOCK／シャーロック』...あなたの好きなドクターは？

15シーズン続いた『ER 緊急救命室』をはじめとした医療ドラマでは、数多くの印象的なドクターがファンを魅了してきた。海外ドラマ(医療ドラマ以外も含む)を彩ってきた、多種多様な名医たちをご紹介しよう。医師として優れていたり、対人スキルが高かったり、人間として魅力的だったり...。あなた好みの医師を見つけてみては?

グレゴリー・ハウス(『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★☆☆

コミュニケーション能力:★★☆☆☆

強烈なキャラクターであるハウスは、「患者は嘘をつく」がモットーで、手塚治虫のブラック・ジャックやシャーロック・ホームズのように不愛想で口が悪い。伝染病が専門。診察が苦手で、患者に思いやりを示したり、励ましの言葉をかけることはほとんどない。元恋人の結婚相手にセクハラめいた質問をしたり、部下を美人だからという理由で選んだり、患者のことを勝手に私立探偵などに調べさせたりもするが、医師としてはすこぶる優秀。自らが誤診で苦い経験をしたことがあるため、どんな手を使ってでも病気の原因を突き止める。好き嫌いは分かれるだろうが、とにかく原因を突き止めてほしい人、あるいはお医者さんに叱られたい人ならピッタリかも?





ハンク・ローソン(『救命医ハンク セレブ診療ファイル』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★☆

コミュニケーション能力:★★★★★

ニューヨークの高級リゾート、ハンプトンズでセレブ御用達のコンシェルジュ・ドクターとして働くハンク。病院に行きたがらない人たちのために往診し、落ち着いた態度や思いやりのある言葉で患者を安心させるだけでなく、重篤な場合には渋る患者を病院に行くよう説得することもできる。ER仕込みの臨機応変な対応が持ち味で、ランニング中に道端で急患に出くわしたりした時には正式な医療器具の代わりにその場にあるペンやゴムホースを使って命を救うこともできる。患者の秘密に関して口が堅く、信頼は高い。お金持ちから報酬を受け取る一方、お金がない人たちのことは無償で助ける。やや惚れっぽい。





ジョン・ワトソン(『SHERLOCK/シャーロック』)

医師としての腕:★★★☆☆

人としての魅力:★★★★★

コミュニケーション能力:★★★★☆

元軍医。本人曰く腕は「とてもいい」そうだが、残念ながら生きた患者に対してその技術を披露する機会がほとんどなく、シャーロック・ホームズの変装した姿と勘違いして患者に暴挙を働いたことがあるので、★は3つ。シャーロックの相棒として、検視官役を務めたりボディガードを務めたり偵察役を務めたりと、時には医師としての範囲を超えて活躍。生来冒険好きなこともあって病院勤務は長続きしていないが、犯罪捜査の相棒としては理想的。





TC・キャラハン(『ナイトシフト 真夜中の救命医』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★☆

コミュニケーション能力:★★★☆☆

タフな元軍医でERの夜番として勤務し、戦場で培った臨機応変な応対で命を救うために奮闘。時には事故現場にも急行し、危険な現場でも臆せず患者の救出・治療に当たる。患者思いで仲間との連帯意識も強いが、体制に反発し、規則を無視して問題になることもしばしば。無鉄砲な言動がたたり、救援活動をしていたシリアでトラブルに巻き込まれてしまうことも。実はPTSDを抱えている。ワイルドで強引なことから女性にモテるが、女心には鈍感。





マックス・グッドウィン(『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』)

医師としての腕:★★★☆☆

人としての魅力:★★★★★

コミュニケーション能力:★★★★☆

医療ディレクターのため直接診察する機会はあまりなく、特別腕が立つわけでもないが、病院の責任者として医師とは違った切り口で患者を助けてくれる。相手が治療費を払えなければ簡単な労働報酬で相殺し、保険やお金がなくて病院に行けなければ無料の診察券を作って配り、ホームレス生活で病気&ケガがちの人には家や仕事場を用意したりもする。幼い頃に姉を病気で亡くしたことから、困っている人を助けたいという思いは人一倍強く、そんな彼の情熱が病院のスタッフ全員のやる気を引き出す。ただし、自分が抱える病に対しては正しい判断を下せないことも。





ミランダ・ベイリー(『グレイズ・アナトミー』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★★

コミュニケーション能力:★★★★☆

シアトルの大病院で女性初の外科部長であり、上司の妻を救ったこともあるやり手。ややツンデレだが、インターンだったメレディスらをきっちりと指導し、仲間意識を持たせて一人前の医師へと育て上げた。医師たちの母親的存在で、彼らが恋愛で悩んでいたり病気で苦しんでいる時もさりげなくサポートするが、相手が間違った行動をした際にはきちんと責任を取らせる。上司相手でも物怖じしない。小柄だがパワフルで、強迫性障害や私生活の問題があっても、基本的に仕事に支障をきたすことはないプロフェッショナルであり、病院全体を陰から支える。患者に対しても冷静かつ思いやりをもって接し、安心感を与えてくれる。





ダグラス・ロス(『ER 緊急救命室』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★★

コミュニケーション能力:★★★★☆

演じるジョージ・クルーニーを大ブレイクさせたロスは、『ER』ファンはもちろん、医療ドラマの医師と聞いたら多くの人が思い浮かべる印象的なキャラクターではないだろうか。気さくで明るいロスは小児科医として子どもの扱いに長けており、何としても幼い命を救おうとする。自分の父親が暴力的だったこともあり、虐待をめぐるケースで司法のシステムなどに納得できない場合は、クビの恐れがあっても自らの信じるように行動する激しい一面も。真実の愛を見つけるまではプレイボーイとして多くの女性と付き合っていたが、別れた後に揉めないところも彼の魅力ならではか。





ショーン・マーフィー(『グッド・ドクター 名医の条件』)

医師としての腕:★★★★★

人としての魅力:★★★★☆

コミュニケーション能力:★★☆☆☆

外科医のレジデントであるショーンは、豊富な知識の中から一瞬で必要な情報を取り出せる天才的な記憶力、そして機械も捉えられないような体内の異物を感知することができる驚異的な空間認知能力を持つ。ただ、自閉症であるがゆえに患者や同僚とコミュニケーションを取るのは苦手で、ガンの疑いがある患者に適当なウソをつけず不安にさせてしまうことも。しかし、子どもの頃に弟を救えなかった経験から医師になったため、人を助けることには並々ならぬ情熱を持っており、難病を抱える患者たちを彼にしかできない方法で救っていく。





ナタリー・マニング(『シカゴ・メッド』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★★

コミュニケーション能力:★★★★☆

美人で心優しい小児科医。自身も夫を亡くして幼い息子を抱えるシングルマザーだけに、幼い患者に対する思いは人一倍強く、ガンなどで長く苦しむ患者とその家族を助けるために奮闘。苦しむ患者の前では冷静に対処しつつ、人の目のないところでひそかに患者のために涙を流す。一方で、子どもたちを大事に思うあまり、親が虐待しているのではないかといった疑いを抱いてトラブルになってしまうことも。患者が第一という基本スタンスを持ち、患者の望みであれば延命治療をせずに威厳ある死を迎えるという決断も尊重する。





レナード・"ボーンズ"・マッコイ(『スター・トレック』)

医師としての腕:★★★★☆

人としての魅力:★★★★☆

コミュニケーション能力:★★★★★

『スター・トレック』シリーズのドラマ、映画の双方に登場している、カーク、スポックと並び欠かせないキャラクターであるボーンズ(写真左)。彼がいるのは今から数百年先の未来なので医療機器も格段に進化しているが、彼自身は人間がもともと持つ治癒力を重視し、なんでもかんでも機械に頼ってはいない。クルーが宇宙の様々な場所を訪れるため、時には未知の生命体を診ることになったり、医療とは無関係の仕事をする羽目になったりするが、文句を言いながらもやり遂げるプロフェッショナル。精神科医として働いていた経験も活かし、クルー全体の心身をケアしている。





トゥルー・デイビース(『トゥルー・コーリング』)

医師としての腕:★☆☆☆☆

人としての魅力:★★★★☆

コミュニケーション能力:★★★☆☆

トゥルーは若い研修医だが、ある意味で一番助かる存在。なぜなら、死体安置所で働く彼女は、死者たちの助けを呼ぶ声が聞こえると彼らが死ぬ日の朝に自動的にタイムスリップし、彼らを救うことができるのだ。目にしたものを一瞬で覚える記憶力と、元陸上選手ゆえのタフさを生かして見知らぬ他人を助ける理由は、子どもの頃に目の前で殺されてしまった母親を救えなかったという過去が関係している。ただ、戻った世界で現在の記憶を持つのは彼女だけなので、自分がこれから死ぬことを知らない死者たちから変人扱いされてしまうことも。本職である医師としての腕を披露する機会がほとんどないため、そちらは★1つ。

お気に入りのドクターは見つかっただろうか? もちろん、ここで取り上げた以外にもドラマで活躍する医師は大勢いるので、医療ドラマに限らずいろんな作品の中からイチオシを探してみてもいいかもしれない。

