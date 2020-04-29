º£Ç¯¤âCANMAKE¤«¤é¢öËèÇ¯´°Çä¸æÎé¤Î¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª
º£²óCANMAKE¡Ö¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤«¤é¡¢¡¡Ö¥ª¥¤¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡×¤Î¿·¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼OB-01¡×¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤«¤é¿·¿§¤Î¡ÖSS¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥·¡¼¥µ¥¤¥É¡×£ËèÇ¯´°Çä¸æÎé¤Î¡Ö¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤«¤é¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ìÁ´3¼ï¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤«¤éGREEN¤Î¹á¤ê
¤³¤ì¤é¤¬¤Ê¤ó¤È¡ª2020Ç¯5·î1Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤âCANMAKE¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù OB-01
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡850±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥Ñ¡¼¥ëÌ¤ÇÛ¹ç¤Î¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ç¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤·¡ÖÁÇÈ©°Ê¾å¥á¥¤¥¯Ì¤Ëþ¡×¤ÎÌÀ¤ë¤¯±ð¤á¤¯È©¤Ë♡
24hÃë¤âÌë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼
ÆüÃæ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Ìë¤Ï¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤¤¤¦°ìÀÐÆóÄ»¤Ê»È¤¤Êý¤â¡ª
¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù SS ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥·¡¼¥µ¥¤¥É
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡³Æ940±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥«¥é¡¼¡Û
¢£PN ¥Ñ¡¼¥ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë
¢£PL ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
¢£SA ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó
¢£SB ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ö¡¼¥±
¢£¡ÔNEW¡ÕSS ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥·¡¼¥µ¥¤¥É
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¡ª
¼«Á³¤ÊÍýÁÛ¤Î¤ªÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¡¦UV¥«¥Ã¥ÈÇÛ¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÈ©¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤Ä¤Ä¥±¥¢¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î♡
£¡Ø¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ ¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¡Ù3¿§
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡³Æ700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥«¥é¡¼¡Û
¢£WHITE/¥Û¥ï¥¤¥È ~Çò¤¤²ÖÂ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¹á¤ê~
¢£BLUE/¥Ö¥ë¡¼ ~¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê~
¢£GREEN/¥°¥ê¡¼¥ó ~²Ö¡¹¤È´»µÌ·Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê~
¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤êÎ©¤Á¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×½é¤Î¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
µ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÉÕ¤±Ä¾¤·¤¬½ÐÍè¤Á¤ã¤¦♡
¤¡Ø¥á¥¤¥¯¥ß¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù GREEN
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡³Æ700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥«¥é¡¼¡Û
¢£WHITE/¥Û¥ï¥¤¥È ~Çò¤¤²ÖÂ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¹á¤ê~
¢£BLUE/¥Ö¥ë¡¼ ~¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê~
¢£GREEN/¥°¥ê¡¼¥ó ~²Ö¡¹¤È´»µÌ·Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê~
¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¹á¿å¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª
¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Ç¡¼¥ÈÁ°¤ä³°½ÐÀè¤Ê¤É¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö
¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
º£Ç¯¤ÎCANMAKE¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤♡
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö