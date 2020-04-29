¥Þ¥¹¥¯¤òµá¤á¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µÒ¤ËŽ¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆŽ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
¢£¥³¥í¥Ê¤Î¶²ÉÝ¤È¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ë¸½¾ì
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶²ÉÝ¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÇã¤¤µá¤á¤è¤¦¤ÈµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤ò¸ÍÊÌ¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢Áý»º¤ò·è¤á¤¿´ë¶È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Å¹¤Ë¤Ï°ÍÁ³¥Þ¥¹¥¯¤¬Ìµ¤¤¡£Æþ²Ù¤Î¤á¤É¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤À¡£¾¦ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤¿µÒ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Î·çÉÊ¤«¤éÅ¹°÷¤ËÁÀ¤¤¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡×¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¡£·ã¹â¤·¤Æ¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¡×¤¹¤é¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤ÎÅ¹°÷¤¿¤Á¤Ï´¶À÷¤Î¶²ÉÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤â¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹°÷¤¿¤Á¤¬º£¡¢·çÉÊ¥¯¥ì¡¼¥à¤äÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¿È¤â¿´¤â»¤¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2020Ç¯3·î24ÆüÉÕ¡Ë
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÂÐ±þ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¥°Ì¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Êª»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¬ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥Þ¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È½¾¶È°÷¤ËµÍ¤á´ó¤ëµÒ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤ÎÉÔ°Â°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤³¤½¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¤Ï¡¢ÉÔËþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤ÇÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÏºÇ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤Ã¤¿µÒ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ½¾¶È°÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¥°Ì¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤â¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¡£¼þ°Ï¤¬¤¿¤·¤Ê¤á¤Æ¤â¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Å¹°÷¤¬¤½¤ì¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Íè·î¤Ë¤Ï¡×¤ÏÀäÂÐNG
¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤«¤é¤ï¤¬¿È¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤Î¤â¤È¤Ç¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¤ï¤¬¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»ëÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë
¿··¿¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Ã¯¤·¤â¼êÃµ¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤«¤ê¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¡¢¶¡µëÎÌ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆþ²Ù¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÛ£Ëæ¤Ê²óÅú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Íè·î¤Ë¤Ï¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³Î¼Â¤ËÍè·î¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡Ö¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
¢£Û£Ëæ¤Ê²óÅú¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¸¤à
ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëµÙ¶È¤Î´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Ä²ñ¼Ò¤ÏºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼Ò°÷¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼¡²ó¤ÎÆþ²Ù¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÛ£Ëæ¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¤¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤¢¤¨¤Æ¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÍ¸ú
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤
¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ò±£¤¹¤Ê¡¢º£¤¹¤°½Ð¤»¡ª¡×¤È´¶¾ðÅª¤Ë¸À¤¤Î©¤Æ¤ëµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¡£°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸ÜµÒ¤À¤«¤é½¾¶È°÷¤è¤ê¤â°Î¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È½¾¶È°÷¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çµö¤»¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐÁê¼ê¤Î¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ì¤Ð°Õ³°¤ÈÏÃ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤ºÅ¹°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸æÉÔ²÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ëí»ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¸æÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÂÖ¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Áê¼ê¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ÆÌ·¤ò²¼¤í¤µ¤»¤ë
¤³¤³¤Ç¤Ï2¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤À¡£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À³°¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ë¡Ö¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¨¤ÆÁê¼ê¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£
²¿¤«¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡ÖÍê¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¼«Ê¬¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤âÍê¤é¤ì¤ë¤È¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¡¢¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÂÐ±þ¤Ï¿´ÍýÀï¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ÆÌ·¤ò²¼¤í¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê²ò·è¤À¡£
¢£¡Ö¤ªµÒÍÍÂè°ì¼çµÁ¡×¤òÀäÂÐ»ë¤·¤Ê¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È£¤â¤Ï¤ä¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ë
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤È¤·¤Æ¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤à¤²¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏµÒ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¾¶È°÷¤è¤ê¤âÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¡£
¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤â¤Ï¤ä¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤òºÇ½é¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¸ò¾Ä½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÐ±þ¤·¤«¤Ç¤¤º¤ËÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾å»Ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÛ£Ëæ¤Ê»ÑÀª¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¸½¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ëº®Íð¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¾å»Ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¤Þ¤¸¤á¤Ê½¾¶È°÷¤Û¤ÉÍ×Ãí°Õ¡¢¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
¤Þ¤¸¤á¤Ê½¾¶È°÷¤Û¤É¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«²ò·è¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤Ï²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Îºî¶È¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤Ç¤ÏÆ±Î½¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¸À¤¤¤À¤·¤Ë¤¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½õ¤±¤òµá¤á¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë½¾¶È°÷¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ê¤«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½¾¶È°÷¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÂÐ±þ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å´Â§¤À¡£¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤Û¤É¤ËÁê¼ê¤«¤é¤Î°Ò°µÅª¤ËÂÖÅÙ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤Ë´¶À÷³ÈÂç¤Ç¸½¾ì¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¸Ä¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤â¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡£
¢£·Ð±Ä¼Ô¤Ï½¾¶È°÷¤ò¼é¤ëÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤ò
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤ÎÊý¤¬¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¹¤¤»ëÅÀ¤«¤éºÓÇÛ¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÃÙ¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤êÃ¯¤·¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤º¤ÄÉéÃ´¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
----------
ÅçÅÄ Ä¾¹Ô¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ê¤ª¤æ¤¡Ë
ÅçÅÄË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î
»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢»³¸ý¸©ÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¡¢¼¤á¤¿¼Ò°÷¤«¤éÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡¢¡Ø¼ÒÄ¹¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¡ÖÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤í¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅçÅÄË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î ÅçÅÄ Ä¾¹Ô¡Ë