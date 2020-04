アニメ、ゲーム関連の音楽を中心に展開しているレコードレーベルのランティスが、音楽コラボアプリ「nana」とのコラボレーションによるオンラインイベント「おうちでアニソン歌ってごランティス!」を、5月6日まで開催している。

同イベントでは、「もっとおうちでの音楽ライフを楽しく」というコンセプトのもと、ランティス公式nanaアカウントで20曲の公式アニソンカラオケ伴奏を公開しており、無償でアニソンカラオケを楽しむことができる。楽曲ラインナップは「小林さんちのメイドラゴン」のオープニング主題歌「青空のラプソディ」、「アイドリッシュセブン」のオープニング主題歌「WiSH VOYAGE」、「ラブライブ!」第2期の挿入歌「Snow halation」、「涼宮ハルヒの憂鬱」の挿入歌「God knows...」など新旧多岐にわたる。

さらに、公式伴奏を使用しランティス公式nanaアカウントに投稿されたなかから、受賞サウンドを選出する。「おうち大賞(ソロ部門/1人)」「おうち大賞(コラボ部門/1サウンド)」、「Lantis特別賞(5サウンド)」に選ばれたものは、ランティスのYouTubeチャンネルで紹介。「おうち大賞(ソロ部門)」「おうち大賞(コラボ部門)」「nana特別賞(7サウンド)」の受賞者には賞品もプレゼントされる。

■ラインナップ

・青空のラプソディ / fhana:TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」オープニング主題歌

・WiSH VOYAGE / IDOLiSH7:TVアニメ「アイドリッシュセブン」オープニング主題歌

・カラフル / 仲村宗悟:日本テレビ系 「スッキリ」 3月テーマソング

・Can Do / GRANRODEO:TVアニメ「黒子のバスケ」第1期オープニング主題歌

・境界の彼方 / 茅原実里:TVアニメ「境界の彼方」オープニング主題歌

・Grand symphony / 佐咲紗花:アニメ「ガールズ&パンツァー 最終章」オープニング主題歌

・God knows... / 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾):TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」劇中歌

・Sincerely / TRUE:TVアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」オープニング主題歌

・Snow halation / μ's:TVアニメ「ラブライブ!」第2期第9話挿入歌

・Sparkling Daydream / ZAQ:TVアニメ「中二病でも恋がしたい!」オープニングテーマ

・ダイスキ。 / 大橋彩香:TVアニメ「可愛ければ変態でも好きになってくれますか?」オープニング主題歌

・TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会:アプリゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」

・Nameless Story / 寺島拓篤:TVアニメ「転生したらスライムだった件」オープニング主題歌

・THE HERO !! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 / JAM Project:TVアニメ「ワンパンマン」オープニングテーマ

・ヒカリイロの歌 / 鈴木愛奈:TVアニメ「はてな☆イリュージョン」エンディング主題歌

・ヒャダインのじょーじょーゆーじょー / ヒャダイン:TVアニメ「日常」オープニングテーマ

・もってけ!セーラーふく / 泉こなた( CV.平野綾), 柊かがみ( CV.加藤英美里), 柊つかさ( CV.福原香織), 高良みゆき( CV.遠藤綾):TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ

・優しさの理由 / ChouCho:TVアニメ「氷菓」オープニングテーマ

・ユメ語るよりユメ歌おう / Aqours:TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」エンディングテーマ

・Rage on / OLDCODEX:TVアニメ「Free!」オープニングテーマ