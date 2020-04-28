¡Úº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î´ðËÜ¡Û¥Ú¥ó¥·¥ë¤È¥ê¥¥Ã¥É¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡©
º£²ó»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥¤¥Ê¡¼¡×
¥ô¥£¥» ¥ê¥·¥§ ¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼ BR340
¡Ö°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÅÀ¤ÇËä¤á¤ë¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
1,000±ß¡ÜÀÇ¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥³¡¼¥»¡¼
How to
¡ÌÜ¿¬¤Î½ªÅÀ¤«¤é3mm¤Û¤É±äÄ¹
ÌÜ¿¬¤ÎÃ¼¤è¤ê¾¯¤·ÆâÂ¦¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¤¤ï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Í¾å¤²¤º¾¯¤·±äÄ¹¤·¤Æ¤Ï¤é¤¦¡£
¢¤Þ¤ÄÌÓ¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö¤ËÉ®¤òÆþ¤ì¤ÆËä¤á¤ë
É®Àè¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¤¹¤´Ö¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¡£ÌÜÆ¬Â¦¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇËä¤á¤ë¡£
´°À®¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª
¥¥ï¤Ë°ú¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤¬¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
Point
ºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¥é¥¤¥ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¡ª
¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¤®¤ï¤Ë±è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÂ¦¤Î¡Ö¤¤ï¡×¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ1ËÜ1ËÜ¤Î´Ö¤Î¡Ö¤¹¤´Ö¡×¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÆâÂ¦¤Î¡ÖÇ´Ëì¡á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤¢¤±¤¿¤È¤¹õÌÜ¤È¤Î´Ö¤ËÇ´Ëì¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤âËä¤á¤ë¤ÈÌÜ¥Â¥«¥éUP¡£
Voice
Q. °ì½Å¤ä±üÆó½Å¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
A. ÌÜ¤ò¤¢¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ÇOK¡ª
ÌÜ¿¬Â¦¤«¤é¤Î±äÄ¹¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤ÇOK¡£ÌÜ¤Î¹½Â¤¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÈé¤¬½Å¤Ê¤ê¥é¥¤¥ó¤¬¤Ë¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¶ËÎÏ°ú¤«¤º¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Q. ¥Ú¥ó¥·¥ë¤È¥ê¥¥Ã¥É¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ò»È¤¦¤Ù¤¡©
A. ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¥Ã¥É¡ª
¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤¤ÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤ÏÉ®Àè¤¬ºÙ¤¤¥ê¥¥Ã¥É¤Ë·³ÇÛ¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤äÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Û¤¦¤ÇÁª¤ó¤Ç¤âOK¡£
¡Ò¾å¡Ó¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó ¥¸¥§¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼ 215
1,300±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ì¥Ö¥í¥ó
▶︎¶ËºÙ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿Ä¤Ç¤Ü¤«¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ò²¼¡Ó¥¢¥¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ê¡¼ BROWN BLACK
1,500±ß¡ÜÀÇ¡¿UZU BY FLOWFUSHI
▶︎¹õ¤ÈÃã¤ÎÃæ´Ö¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤³¤²Ãã¿§
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤▶︎ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤òÃµ¤»¡ª¿Íµ¤6¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
Photograph¡¿Hiroshi Fujiwara¡ÊPygmy Company¡ËHair & Make-up¡¿Makoto Morikawa¡ÊPEACE MONKEY¡ËStyling¡¿Miyuki Naito¡¡Model¡¿Kumi Sasaki¡Êexclusive¡Ë