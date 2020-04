■「#USJatHome」でパーク気分を

■お菓子でおうち時間をハッピーに

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、4月29日(水)から、一部商品を特別価格でオンライン販売することを発表した。自宅にいるゲストに楽しんでもらいたいという願いが込められた企画の一環だという。4月20日(月)にSNSを再開して以来、「#USJatHome」というハッシュタグを用いて、TwitterやInstagramなどを中心に、家にいても楽しめる企画を展開してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。大人気のアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の臨場感が体験できる動画や、「入口にある『ユニバーサル・グローブ』は約何秒で1回転するでしょう?」というクイズなど、家にいながらもパークを感じられる内容を投稿してきた。そして今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ・オンラインストアで、一部商品を特別価格で販売することが決定。自宅にいるゲストに「何かできることはないか」という思いから実現した本企画には、パークのワクワクをギュッと詰め込んだ遊び心いっぱいの可愛いお菓子で、おうち時間をハッピーにしてほしいという願いが込められている。【「特別商品販売」概要】発売開始日時:4月29日(水)10時00分