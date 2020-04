セバスチャン・スタンが、彼の最新作となる『Endings, Beginnings(原題)』のプレスインタビューで、マーベルの新作ドラマ『The Falcon and The Winter Soldier(原題)』は、『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』のトーンに近く、『アベンジャーズ/エンドゲーム』の結末についても少し掘り下げていると話して

特にスタンは、キャプテン・アメリカのシールドをサム・ウィルソンに渡すというスティーブ・ロジャースの選択と、『ウィンター・ソルジャー』と『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』を通して絆を築きながら、素っ気なかったスティーブとバッキーの別れについて触れていた。

The Hollywood Reporterのインタビューでスタンは、最終的に新型コロナウイルスのパンデミックにより、撮影開始から数週間で製作が中断された『The Falcon and The Winter Soldier』について、一番お気に入りの映画『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』と類似点があると語っている。「今まで自分が体験したなかで一番お気に入りの作品、『ウィンター・ソルジャー』と同じ世界なんだ。だから、ある意味では、まさにみんなが知っている世界が拠点になっている。だけど、かなり大がかりなアクションとキャラクターに深くフォーカスしたシーンがミックスして詰め込まれていて、視聴者はさらに登場キャラクターに感情移入できるんじゃないかな。時間も2時間じゃなく6時間あるから、これまでに置けなかった状況にキャラクターを放り込むことができるからね」

『The Falcon and The Winter Soldier』は、アベンジャーズがいない世界となった『エンドゲーム』後のバッキーとサムを描き、サムは『シビル・ウォー』に登場したヘルムート・ジーモのカムバックに対処しながら、キャプテンのシールドを引き継いだ重い責任に向かい合おうとする。「自分にとって、サムは常にさまざまな理由でシールドを受け継ぐ適任者なんだけど、その責任の大きさはドラマシリーズで模索される点なんだ。『エンドゲーム』後は、スティーブにとってもサムにとってもシールドは取るに足らないことなんだよ」と説明していた。

スタンは、「スティーブはバッキーに、‟お前も好きなことをしろ。(キャプテン・アメリカの)責任を負わせたくない。俺たちは自分の人生を生きて、俺たちが従軍した40年代に奪われた人生を取り戻すんだ”と言っていた」とコメントし、スティーブはバッキーに生き損ねた人生をやり直してほしかったんだろうと述べている。

しかし、MCUのファンが気づいたことのひとつが、2作品でスティーブとバッキーが‟生きるか死ぬか”の友情を築いてきたことを考えると、2人の別れが短すぎたことだ。その点についてスタンは、「ファンがスティーブとバッキーの間に、もっと何かあるべきだと感じていることに少し気づいてたよ。だけど、それと同時に言葉はなくてもそのシーンがすべてを物語ってたと感じたから、2人の別れが素っ気なかったとは思わなかった」とコメントしている。

「そうはいっても、すべてを3時間の映画をまとめるのは大変だ。異なるストーリーを全部まとめるために、みんなが別れを告げるもう1本の映画を作れたかもしれない。でも、ファンがスティーブとバッキーをどれだけ気にかけてくれてるかわかって嬉しいし、もっと2人の別れに何かを求めていたんだろうね。自分としては、‟2人の別れのシーンについては、映画が終わる前に残された時間の制限”だと思うことにしてるよ」と答えていた。

続けてスタンは、「僕は会話のある良いシーンが好きなんだ。だけど時には、多くを語らないことを本当に興味深いと思うこともある。それに面白いことに、それはバッキーのトレードマークになっているよね。そして、次に行動に注目して目を見て、その人が何を考えているのか思いを馳せることで、そのキャラクーに入れ込んで感情移入するようになる。だから、会話なしでできる限りのことを試みるのがいつも楽しいんだよ」と付け加えていた。

