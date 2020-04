『アベンジャーズ/エンドゲーム』が2019年4月26日に公開されてから1年が経った。『エンドゲーム』と『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』をはじめとする4本のMCU大作映画で監督を務めたルッソ兄弟が、シリーズをアンコール上映して映画館でファンを迎えたいと話していることがわかった。

クリス・ヘムズワースが主演するアクション満載のNetflix製作による映画『タイラー・レイク −命の奪還−』を製作したルッソ兄弟は、Cinema Blendのポッドキャスト番組「ReelBlend」に出演し、映画館チェーンの営業が再開したら、『インフィニティ・ウォー』と『エンドゲーム』を再リリースする可能性について語っている。

ジョー・ルッソは、「劇場での体験はコミュニティとしての経験です。おそらく、私たちのキャリアにおいて最も感動した瞬間は、ロックダウンが始まる数週間前だった。ファンが作品と感情的に結びつきを感じて、地元の劇場で撮影した公開日の動画をSNSに投稿し、『エンドゲーム』がトレンドになっていたんだ」とコメントしていた。

続けて監督は、「私たちにとって、それは観客をひとつにする劇場体験の力強さであって、世界的にも団結できる力だ。それが可能な映画に関われて、それほどのスケールで観客と心の絆を結べたことに心を打たれたし、私たちのキャリアのハイライトになるだろう。だから、映画館に人々を戻すために、これらの映画を利用できることを嬉しく思っている。つまり、みんなが映画館に戻り、物語を一緒に共有できるあらゆる機会をサポートするよ」とも述べていた。

一方で、ディズニーは待機作の劇場公開日を大幅に変更すると発表した後、マーベルの『Marvel's Thor: Love and Thunder(原題)』と『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』のリリース日を2022年に再び変更。

同時に、ソニー・ピクチャーズは「スパイダーマン」第3弾と「スパイダーバース」続編のリリースを延期し、新たな公開日を発表していた。