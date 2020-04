『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』の脚本家、クリストファー・マルクスとスティーヴン・マクフィーリーがメイキングの1コマを公開した。そのシーンでは、ドクター・ストレンジ(ベネディクト・カンバーバッチ)がアイアンマンのコスチュームを着ている。サノスの手先であるエボニー・マウに捕らえられたドクター・ストレンジをアイアンマンとスパイダーマンが救出するシーンの別バージョンとして撮影されたものだということだ。

マルクスとマクフィーリーは、ComicBook.comの『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』の「Watch Party」でこのショットを公開し、「救出の別バージョン」があった、「使わないでおくには素晴らしすぎる、(そして、長すぎる)ものもあった」と言っている。

So, there were other versions of this rescue. Some were just too awesome (and long) to keep. But still, one can dream... #Infinitywar #QuarantineWatchParty -SM pic.twitter.com/ZToVfWpnHg