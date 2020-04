現地時間の4月23日、イギリス王室のウィリアム王子一家がBBCの特別番組『ザ・ビッグ・ナイト・イン』に出演し、パンデミック下で奮闘する医療従事者たちに拍手を送った動画が話題に。その動画を、すでにご覧になったという方も多いはず。

This evening The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined the UK in the weekly #ClapForOurCarers to show their appreciation for the incredible key workers working tirelessly to keep the country running. Ahead of the 8pm clap The Duke joined #Blackadder’s General Melchett (aka @StephenFryactually) for some video call fun on the @BBC’s Big Night In. #TheBigNightIn celebrated the acts of kindness, humour and the spirit of hope and resilience that is keeping the UK going during the COVID-19 Pandemic - visit @ComicRelief to find out more.