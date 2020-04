【ランキング】2020年おすすめドラマトップ10『セックス・エデュケーション』はまさかの6位...

あっという間に4月も終盤に近付き、2020年も4分の1以上が過ぎてしまった計算だ。昨今の外出自粛要請を受けて各種エンタメイベントなどは軒並み中止を余儀なくされているが、配信サービスやTVシリーズなどは自宅で楽しめるのが嬉しいところ。興奮のアクションから胸打つ感動シリーズまで、多くの新作ドラマが登場しているので、年度末に時間が取れなかった方も、良作をまとめて振り返る良いタイミングかもしれない。2020年スタートの作品のうち、海外レビューサイト「ロッテン・トマト」が現時点で選ぶベスト作品をチェックしてみよう。在宅を強いられている人々がしばし現実を忘れる助けになれば、と同サイトがピックアップしている。

♦︎第10位:『チアの女王』シーズン1

10位は大学のチアリーディング部をテーマにした青春ストーリー。家庭に友人関係にとそれぞれの事情を抱えた大学生が体育館に集い、全米チアリーディングの頂点を目指して切磋琢磨する。厳しい練習を経てまるでサーカスのように軽々と宙を舞うシーンには、思わず目が釘付けに。華麗な技で魅了する女子部員に加え、その巨体からは想像もつかないようなアクションを繰り出す男子メンバーにも注目だ。テキサス州に実在するナバロ大学を舞台にしたリアリティ・ドラマになっており、学生たちの努力と苦悩を生々しく描き出す。おもな登場人物はほぼ全員、本物のチアリーダーたちが本人役で出演している。Netflixで配信中だ。

♦︎第9位:『オザークへようこそ』シーズン3

続いては人気クライム・スリラーの第3弾。金融アドバイザーとして裕福な暮らしを送っていた主人公が地方にあるオザークの町に移住。麻薬組織のボスの怒りをかわすべく、組織へマネーロンダリングプランを提案し手を染めていく。初めは慎ましかった行動も、いつしかカジノを利用してマネーロンダリングを加速するなど大胆不敵なものに。何も知らずに危険に巻き込まれた妻は激怒。妻役のローラ・リニーによる迫真の演技が作品を一歩上の次元に引き上げた。最新シーズンも含め、Netflixで視聴可能だ。

♦︎第8位:『Party of Five(原題)』シーズン1

8位には社会問題を取り入れたヒューマンドラマがランクイン。米Freeformで放送された『Party of Five』の主役となるのは、両親がメキシコに強制送還されてしまい、後に残されたアコスタ家の5人の子供たち。兄と姉には一夜にして、まだ幼い下の子たちの生活を守る一家の大黒柱としての責任が降りかかる。立ちはだかる現実へのやるせなさと、それでもともに生き抜く家族たちの温かい絆を描いた物語。アメリカの社会問題に一石を投じた作品でもある。原作は、20年ほど前のテレビドラマである『サンフランシスコの空の下』。米FOXで2000年まで放送され、日本ではWOWOWなどを通じて親しまれてきた。本シリーズは日本未上陸だが、早期の登場が待たれるところだ。

♦︎第7位:『ボージャック・ホースマン』シーズン6

7位はシニカルなアニメ作品の『ボージャック・ホースマン』。元俳優で一世を風靡したという、しゃべる馬のボージャック。しかしいまは見向きもされない存在となり、荒んだ暮らしを送っている。精一杯強がり斜に構えて生きる彼の背中には、哀愁とほろ苦さが。馬で元スター俳優というシュールな設定ながら、彼が生きる人生の難しさに思わず共感してしまうような作品だ。今回のシーズン6をもって、シリーズにいったん幕を下ろすことに。最終章を含めNetflixで公開されている。

♦︎第6位:『セックス・エデュケーション』シーズン2

Netflixが放つ問題作に、続編シーズンが登場。『セックス・エデュケーション』は、内気な少年が成り行きで性の伝道師となってしまうという際どいコメディ。主人公の高校生男子・オーティスは、これまで自慰行為もしたことがないというほど性に奥手。そんな彼の母はきわめて性にオープンで、自宅に人々を招いてセックス・セラピーを開いているほど。オーティスは母の職業を隠したいようだが、あることがきっかけで友人にバレてしまう。いつしか性知識のマスターとして知られ、童貞にして学校で性の悩み相談をこなすことに。奇想天外な高校生活の続編をNetflixで楽しもう。

♦︎第5位:『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』

温かなタッチのクレイアニメで贈る映画作品。ひつじのショーンといえばイギリスの子供たちに大人気のキャラクターで、日本でも教育テレビでお馴染みだ。本作は2015年のヒット作『映画 ひつじのショーン 〜バック・トゥー・ザ・ホーム〜』の後継となる。ショーンたちが暮らしている田舎町に、ある日突然ミステリーサークルが出現。宇宙人の女の子・ルーラのしわざとわかり、ショーンはすぐに友達になる。しかし地球の科学者たちは、ルーラを捕らえようと躍起。果たしてショーンは大親友となったルーラを守れるだろうか? 日本では昨年12月に劇場公開されているが、アメリカでは今年に入ってからネット配信の形で初登場しているため、ランキングの対象となったようだ。

♦︎第4位:『ベター・コール・ソウル』シーズン5

『ブレイキング・バッド』の名脇役として知られる、悪徳弁護士のソウル・グッドマン。スピンオフの本作では、もともと弱者の味方だった彼がいかに悪徳の道に転げ落ちたかを描く。やましい過去を抱えていた彼は一念発起し、クリーンな弁護士生活を送ろうと方針転換。しかしなぜか彼のまわりには胡散臭い人物と事件ばかりが押し寄せる。主演ボブ・オデンカークの含みのある演技に魅せられ、ついもう1エピソードと視聴が進んでしまうシリーズ。意地悪な笑みがこぼれるダークなコメディだ。Netflixでシーズン5までを視聴可能となっている。

♦︎第3位:『ブロー・ザ・マン・ダウン〜女たちの協定〜』

こちらも映画作品。緊張のクライム・スリラーに、絶妙な塩梅でコメディを融合させている。アメリカの漁村に越してきたメアリーとプリシラは、ひょんなことから自らの将来の重荷となりかねない男を殺害してしまう。遺体を場当たり的に冷蔵ケースに隠し、そしらぬ振りで隠し通そうと画策。しかし小さな町で警察の捜査が始まり、捜査網が着実に二人を追い詰める。もっとも、殺伐としたこの田舎町では、誰もが何かの秘密を隠している様子。メアリーとプリシラは秘密を隠し通すため、ほかの住人たちの過去を暴こうと攻勢に転じる。作品の上映時間は1時間30分ほどと、映画としては比較的気軽に観られる点が嬉しい。Amazon Prime Videoで独占配信中だ。

♦︎第2位:『The Virtues(原題)』シーズン1

妻が息子を連れて国外へと出て行ってしまい、人生のすべてを失ったかのような絶望に沈むジョセフ。これまで仲の悪かった姉との関係を修復しようと、イギリスから単身アイルランドに乗り込む。13年ぶりの再会に胸を膨らませたのも束の間、故郷の町を久々に訪れたジョセフは、すっかり忘れていた悪夢のような記憶に襲われることに。トラウマを抱えた男の生き様を、脚本・監督のシェーン・メドウスが克明に表現する。故郷に息づく複雑な人間模様に悩まされながらも、アルコール依存を断ち切ろうとするジョセフの葛藤が胸に迫る。イギリスのChannel 4で昨年5月に登場した全4話のミニ・シリーズ。日本での配信は未定となっている。

♦︎第1位:『フィール・グッド』シーズン1

第1位に選ばれたのは、どん底の人生から強かに立ち上がろうとする若き女性を描く『フィール・グッド』。スタンドアップ・コメディアンとして明るく活躍するメイだが、実は薬物依存に悩まされてきた。カミングアウトして正面からセラピーに取り組もうとするが、受け入れてくれる仲間ができた反面、いままで親しかった身内とは距離感ができてしまう。それでも前向きに生きようとするメイは、バーで出会った女性のジョージを人生のパートナーに選び、新たな生活をスタート。女性同士のカップルに向けられる視線は優しいものだけではないが、あらゆる困難をともに乗り越える。大人気シットコム『フレンズ』のフィービー役でお馴じみのリサ・クドローが出演している。ロッテン・トマトでは批評家の100%、一般視聴者の98%が肯定票を投じており、非常に高い支持を得ていることが伺える。Netflixで配信中だ。

以上、2020年の現時点までのベスト・ドラマ10選をお伝えした。在宅期間に気分が落ち込んでしまったときには、温かなドラマの世界に浸って心を落ち着けるのも良いだろう。『ロッテン・トマト』のリストには40位までの作品が並んでいるので、ここでは番外となった作品に興味のある方はぜひチェックを。(海外ドラマNAVI)

