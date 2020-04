坂本真綾のデビュー25周年を記念するアルバム「シングルコレクション+アチコチ」が、7月25日にリリースされることが決定した。

同アルバムでは、最新楽曲である「アルテ」のオープニング主題歌「クローバー」や、ゲーム「カードキャプターさくら クリアカード編 ハピネスメモリーズ」の主題歌「フラッシュ」をCD初収録。「Fate/Gland Order」シリーズの主題歌「色彩」「逆光」や、「カードキャプターさくら クリアカード編」オープニング主題歌「CLEAR」といった、2013年以降に発表されたタイアップ楽曲が網羅される。さらに、オリジナルサウンドトラックにのみ収録されていた「WOLF'S RAIN」の挿入歌「cloud 9」「Tell me what the rain knows」や、坂本が松任谷由実の名曲をカバーした、OVA「たまゆら〜卒業写真〜第4部『朝 -あした-』」の主題歌「卒業写真」といったレアトラックなど、全25曲(CD2枚組)で構成される。

初回限定盤には、約150分の映像を収録したブルーレイが付属。WOWOWで放送された「坂本真綾 Open Air Museum 2017」のリマスタリング映像や、19年に開催され大トリを務めたフライングドッグ10周年記念LIVE「犬フェス!」のライブビューイング映像、13年から現在までに公開されたミュージックビデオ10本などを鑑賞できる。価格は初回限定盤が6300円、通常盤が4000円(いずれも税抜き)。

なお、7月16日には音楽専門誌「ミュージック・マガジン」の増刊号として「坂本真綾 In MUSIC MAGAZINE」の発売も決定した。1999年2月号で初登場して以来、これまでの「ミュージック・マガジン」に掲載された坂本の関連記事やCD評を再録するほか、最新インタビューやアルバムガイドなどが掲載される。