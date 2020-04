英BBCの就学前の児童を対象にしたチャンネル、CBeebiesで放送されている絵本朗読番組「ベッドタイム・ストーリーズ(原題)」に、俳優トム・ハーディ(「マッドマックス 怒りのデス・ロード」「ヴェノム」)が出演し、計6話を読み聞かせすることがわかった。

セレブが日替わりで朗読する番組で、ハーディは2016年にも出演しており、その際に見逃し配信サービス「BBC iPlayer」で100万回以上のリクエストがあった。米Deadlineによれば、再出演するハーディは今月末から1週間、月曜から金曜まで毎夜1話ずつ朗読。1話目は4月27日に放送され、最後の6話目は年末に放送されるという。ハーディが飼っている愛犬のフレンチブルドッグ、ブルーも一緒に登場する。

ハーディが朗読する絵本は以下の通り(6作目は明らかになっていない)。

▼「だれかぼくをぎゅっとして!」シモーナ・チラオロ作・絵

▼「Under The Same Sky(原題)」ロバート・ヴェッシオ作、ニッキー・ジョンストン絵

▼「There’s A Tiger In The Garden(原題)」リジー・スチュワート作・絵

▼「うみへいったちいさなカニカニ」クリス・ホートン作・絵

▼「The Problem With Problems(原題)」レイチェル・ルーニー作、ゼーラ・ヒックス絵