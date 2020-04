【今週スタートの海外ドラマ】人気シリーズの新シーズンが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(4月27日〜)は、『ブラックリスト』『SUITS/スーツ』『グレイズ・アナトミー』などの人気シリーズの新シーズンをはじめ、重厚なサスペンスドラマや話題のNetflix新作ドラマ『ハリウッド』がスタート。お見逃しなく!

4月27日(月)から5月3日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

4月28日(火)

■22:00〜『ブラックリスト』シーズン7(スーパー!ドラマTV)

ジェームズ・スペイダー主演のアクション・サスペンスドラマの新シーズン。シーズン6でついに正体が明かされていたレッドだが、彼とエリザベスに深く関わる人物に拉致された。そしてその人物の存在は、エリザベスの私生活に危険をもたらし、彼女とレッドの関係性も大きく変化させる。今シーズンはこれまで謎に包まれていた真実が明らかになっていく。





■23:00〜『SUITS/スーツ』ファイナル・シーズン(WOWOWプライム)

NYの法律事務所を舞台に、クールな弁護士たちが活躍するスタイリッシュなリーガルドラマも最終章へ。ハーヴィー(ガブリエル・マクト)やルイス(リック・ホフマン)たちはなんとか事務所を立て直そうと奔走する中、凄腕弁護士フェイ・リチャードソンが法曹界全体の面目を保つべく、事務所にやってくる。彼女の強引な方法は対立をもたらす。ルイスはフェイを追い出すため画策するが、事態は予想外の方向へ...。シーズン7で事務所を去ったマイク役のパトリック・J・アダムスをはじめ、歴代キャラクターたちが続々登場しファイナルを飾る。

4月29日(水・祝)

■23:00〜『グレイズ・アナトミー』シーズン16(WOWOWプライム)

全米医療ドラマ史上最長に突入する、メディカルドラマの新シーズンは波乱の幕開け。前シーズン、保険詐欺を働き病院を解雇されたメレディスは、その罪を被って逮捕されたアンドリューを救おうとベイリーに掛け合うが、アレックス、リチャードとともに病院から解雇されてしまう。そして、自ら警察に出頭する決意を固めるメレディス...。果たして彼らの行く末は―。

5月1日(金)

■『ハリウッド』(Netflix)

ヒットメーカーのライアン・マーフィーが手掛けるNetflixの新作ドラマは、『Glee』のダレン・クリスや、『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のジム・パーソンズ、『クリミナル・マインド』のパジェット・ブリュースターらが出演。夢と希望にあふれる第二次世界大戦後のハリウッドを舞台に、長年根を張ってきた権力構造とこれが崩壊していれば実現しただろうエンターテインメント業界の姿を描く。





■『TRYING 親になるステップ』(Apple TV+)

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』や『メン・イン・ブラック:インターナショナル』など人気映画に出演するレイフ・スポール主演のコメディドラマ。赤ちゃんが欲しいニッキーとジェイソンは、養子を迎えることを決意するが、二人の周りにはちゃめちゃな友人たち、変わり者の家族がいる。さらに混沌とした暮らしの中で、養子縁組審査会は二人が親として相応しいと認めてくれるのか―。





■『ビカミング・ア・ゴッド』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

キルスティン・ダンストが主演・製作総指揮を務めるダークコメディ。とある事件をきっかけに、人生の成功を夢見てネットワークビジネス「FAM」に深く関わり始めた主婦クリスタルの"負け女(マケジョ)"サバイバル術を描く。注目作が全10話一挙配信スタート。

5月3日(日)

■12:30〜『Face to Face−尋問−』(WOWOWプライム)

30分の各エピソードで主人公が関係者を一人ずつ問い詰めていく斬新な構成の北欧サスペンス。刑事ビヨンは身元不明の遺体を確認するため遺体安置所へと出向くが、その遺体はなんとビヨンの娘クリスティーナだった。死因は自殺と判断されるが、ビヨンは納得できず捜査し始めるが、次第に彼の知らない娘の姿が明らかになっていく。





■22:00〜『バティスト〜アムステルダムに潜む闇〜』(スーパー!ドラマTV)

重厚な謎解きを描いたミステリードラマ『ザ・ミッシング』のスピンオフ。オランダのアムステルダムを舞台に、現役を引退したはずの元刑事ジュリアン(チェッキー・カリョ)がある事件をきっかけに再度行方不明者の捜索を開始する。風情ある美しい運河や家々と、赤いネオンが妖艶な雰囲気を漂わせる飾り窓地区の街並みの中に隠された闇を追う。第1話先行プレミア放送。



Photo:

『ブラックリスト』シーズン7 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved./『SUITS/スーツ』ファイナル・シーズン (c) 2019 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『グレイズ・アナトミー16』(c) ABC Studios/Netflixオリジナルドラマ『ハリウッド』/Apple TV+オリジナルドラマ『TRYING 親になるステップ』/『ビカミング・ア・ゴッド』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Showtime Networks Inc. All Rights Reserved./『Face to Face−尋問−』(c)2019, Miso Film, Monovision & Viaplay, All Rights Reserved/『バティスト〜アムステルダムに潜む闇〜』(c)Two Brothers Pictures and All3Media International