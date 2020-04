庭の中に入りたい隣家の犬。 それを認めない猫たち。

果てしなき攻防戦をご覧ください。

[動画を見る]

Our cats never let the neighbor's dog enter our garden - YouTube



犬が庭の中に入ろうとすると……。



猫に撃退されます。



再びひょっこりと顔を覗かせて……。



やはり撃退されます。



しかし再チャレンジ。



めげることなく、何度でも挑戦するワンちゃんなのでした。

きっと庭に入るのが目的ではなく、こうして猫たちと遊びたいのでしょうね。