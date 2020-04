Netflixが、韓国のゾンビシリーズ「All Of Us Are Dead(原題)」を制作することがわかった。

「All Of Us Are Dead(原題)」はゾンビウイルスが蔓延するなか、高校生グループが閉じ込められた校内で究極のサバイバルを繰り広げる物語。米Deadlineによれば、韓国発のデジタルコミック、ウェブトゥーンのヒット作「Now At Our School」をもとにドラマ化する企画で、原作は韓国内だけでなくインドネシアやタイ、台湾でも人気を集めている。Netflixは「ベートーベン・ウィルス 愛と情熱のシンフォニー」「チェオクの剣」「完璧な他人」のイ・ジェギュ監督と組んで制作し、世界配信する。

韓国のゾンビジャンルは盛況で、2016年のゾンビ映画「新感染 ファイナル・エクスプレス」が大ヒット。また、Netflix初の韓国のオリジナルシリーズであるゾンビ時代劇「キングダム」は、シーズン2の配信がスタートしている。