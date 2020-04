ローファー=知的なまま+αの効果を求める

主役ボトムの出番が増える

>>「デザイン性をおさえたレザー」

レトロガーリーに寄せすぎない

>>「緊張感のある柄や色」

リラックス感をくずさず品よく

>>「涼しげな素材感」

服はまじめだから

>>「甲にデコレーション」

\MORE VARIATION/

<1>

縦のラインを補強する”甲深め”

四角いトゥで白の膨張感を抑制

ON・OFF問わない無表情な黒

スリムなヒール&つま先でパンプス風に

<2>

チェック柄でグッドガールな足元を

派手に転ばないミニマルなバイカラー

ダスティブルーのなごやかなさし色

ブラウンベースの深みのあるアニマル柄

<3>

ロープ編みが濃色をリズミカルに

ベージュ&リネンで「気だるくキレイ」に

肌が透ける生地がほのかな色気を投入

麦わらを足元で先取り

<4>

落ち着きをもたらすスエード地

おかたい黒をなごます曲線的なツヤ感

ほっそりチェーンでベージュを気高く

メタル×パールでジュエリーいらず

これからの装いにマッチする「都合のいい足元」探しを決行。まとめる以上に役割のあるローファー。活躍頻度の高い靴の最新事情の中から、服との相性で選ばれたデザインをピックアップ。※( )内の数字は、ヒールの高さで、単位はcmです(編集部調べ)。LOOK AT THE SHOESスパイシーな柄や夏素材など、イメージを上乗せできるデザインも、ローファーでなら品格を維持しつつ+の効能を求められる。まずは今&先で活躍する服を支える、4タイプのローファーを厳選。1.MANNISH LOAFER無地のトップスをテクなしで高感度な装いに導く、チェック柄の個性派ボトム。服で主張するぶん、飾り気のないクリーンなローファーでシンプルにそぎ落とす選択を。黒ローファー(2) 5,500円+税/CHARLES & KEITH(CHARLES & KEITH JAPAN) 黒シャツ 22,000円+税/LE PHIL(LE PHIL NEWoMan 新宿店) リブニット 4,990円+税/SLY(バロックジャパンリミテッド) チェックパンツ 36,000円+税/リト(デミルクス ビームス 新宿) ストラップつきバッグ 66,000円+税/ミチノ(プレッド PR)2.EDGY LOAFERフレアスカート×ブラウスの甘い組み合わせ。パイソンローファーで辛さを足し、糖度をおさえて大人っぽく。今どきなくすみカラーのぼんやりとした色みを締めるのにも効果アリ。パイソンタッセルローファー(0.5) 25,800円+税/ファビオ ルスコーニ ペル ワシントン(銀座ワシントン銀座本店) ブラウス 9,900円+税/N.O.R.C スカート 20,000円+税/BLACK BY MOUSSY(バロックジャパンリミテッド) ストラップつきバッグ 10,000円+税/ル・ベルニ(キャセリーニ)3.SUMMER DESIGN LOAFERメッシュデザインの軽やかな面持ちで、ローファー自体のクラシカルさをセーブ。おかげでラフなコットンワンピースやジャンパーともちぐはぐにならず、穏やかなムードに引き寄せ。キャメルローファー(2.5) 14,900円+税/A de Vivre ショートモッズコート 49,000円+税/ジェーン スミス(UTS PR) ワンピース 28,000円+税/ミッシングユーオールレディ(ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ 渋谷公園通り店)4.ON GLITTER LOAFER直球でメンズライクなジャケパン&ローファー。ビットとは違う、ゴールドチェーンのアクセサリー的な装飾がついたローファーだと、ほどよく女性らしさも残せる。スクエアチェーンローファー(2.5) 7,990円+税/MANGO(ロコンド) リネンジャケット 14,990円+税/THROW by SLY、パンツ 7,980円+税/MOUSSY(ともにバロックジャパンリミテッド) シャツ 29,000円+税/フィル ザ ビル(ユナイテッドアローズ 新宿店) サングラス 34,000円+税/ワンスリー コンパウンド フレーム(デュアル)キャメルローファー(2) 29,000円+税/フラッタード(メゾン イエナ) くたっとやわらかいレザー地でフィット感も良好。白ローファー(1) 16,000円+税/オデット エ オディール(オデット エ オディール 新宿店) クッション性のあるノンストレスなはき心地。黒ローファー(2) 9,800円+税/Viola & Emma(ロコンド) ひとクセボトムをクールダウンでき、コンサバな服装のまとめ役にも。白ヒールローファー(7.5) 5,900円+税/CHARLES & KEITH(CHARLES & KEITH JAPAN) 横幅も狭めでよりスレンダーに。チェックローファー(2.5) 37,000円+税/セレナテラ(ホールバイセレナテラ) ゴールドプレートで渋い配色もやぼったくならない。バイカラーフリンジローファー(3) 8,900円+税/YOSUKE(ロコンド) 幅広なキルトが、マニッシュなツートンに遊び心をプラス。エナメルブルーローファー(4) 5,900円+税/CHARLES & KEITH(CHARLES & KEITH JAPAN) ヒール高めで大人らしく。ブラウンパイソンローファー(2.5) 21,000円+税/ジーエイチ バス(アーバンリサーチ 神南店) 茶系で強気な柄も親しみやすく。サイド編みブラウンローファー(2.5) 6,900円+税/RANDA サイドの編みデザインが、さりげないアクセントとしても作用。リネン×べっ甲チェーンローファー(1) 6,900円+税/CAMILLE BIS RANDA 合わせる服を悩まない、ナチュラルな色みと素材。メッシュミュールローファー(5.5) 5,900円+税/CHARLES & KEITH(CHARLES & KEITH JAPAN) 通気性のよさも保証つき。ローファー(1) 12,500円+税/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) 夏らしいストロー素材も、クラシックな靴でなら浮足立たない。ローファー(1) 9,900円+税/CHARLES & KEITH(CHARLES & KEITH JAPAN) グリッターな飾りでドレスUPしたい日にも最適。サークルゴールドチェーンローファー(2) 16,000円+税/オデット エ オディール(オデット エ オディール 新宿店)型押しベージュローファー(2.5) 6,900円+税/CAMILLE BIS RANDA ゴツさのない小ぶりなチェーンがクラス感を上昇。パールつきローファー(2) 35,000円+税/フラッタード(オデット エ オディール 新宿店) 先細&甲浅で黒とメタルの重みもすっきり。