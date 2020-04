映画『ヴェノム』や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で知られるトム・ハーディが、英BBCの子ども向けチャンネルCBeebiesで、ベッドタイムストーリーを読み聞かせすることが明らかになった。CBeebiesのベッドタイムストーリーは、夜寝る前に子どもに絵本の読み聞かせをする企画で、これまでも様々な英国俳優らが出演している。トムもこれまで何度か登場しているが、4月27日から5月1日まで1週間、再度この企画に出演することが明らかになった。Varietyほか海外サイトによると、トムが読み聞かせをするのは、シモーナ・チラオロの『Hug Me(原題)』、ロバート・ヴェッシオの「Under the Same Sky(原題)」、リジー・スチュワートの『There’s a Tiger in the Garden(原題)』、クリス・ホートンの『Don’t Worry,Little Crab(原題)』、レイチェル・ルーニー&ゼーラ・ヒックスの『The Problem with Problems(原題)』。今回は、トムの自宅の庭で撮影され、愛犬のブルーも登場するという。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、すべてソーシャルディスタンスのルールにのっとり制作されるそうだ。ベッドタイムストーリーは、月曜日から金曜日に現地時間の18時50分から放送され、BBC iPlayerでも視聴ができる。