90年代に放送スタートした人気ドラマシリーズ『フレンズ』のキャスト陣が、チャリティ募金活動を通じて、待望の再結成スペシャルエピソードの撮影現場にファンを招待するという。ジェニファー・アニストンらがインスタグラムで発表し明らかになった。新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な中、ジェニファーは「今、人々に食事と健康を提供するALL IN challengeに参加することをうれしく思うわ」とキャプションが添えられ、キャストのコートニー・コックス、マシュー・ペリー、マット・ルブランク、リサ・クドロー、デヴィッド・シュワイマーの写真が公開された。ジェニファーの投稿によると、ALL IN challengeを通じて寄付を行うと、5人の友人と一緒に、再結成スペシャルエピソードの撮影に6人のメインキャストの個人的なゲストとして観客席に招待されるチャンスがあるという。ワーナーブラザースのスタジオツアーにも参加できるそうだ。ALL IN challengeで集められた寄付金はすべて、支援を必要とする人々に食料を提供するNo Kid Hungry、Meals on Wheels America、Americas Food Fund に寄付されるとあり、JustJaredによると、ALL IN challengeにはライアン・レイノルズやヒュー・ジャックマンなど、すでに多くのセレブが参加を表明しているという。昨年初放送から25周年を迎えたドラマ『フレンズ』は、今でも絶大な人気を誇るシリーズ。今年2月に、メインキャスト6人が再結成するスペシャル番組の制作が発表され、ファンらを歓喜の渦に巻き込んだ。再結成スペシャルは、ストリーミングサービスのHBO Maxで配信される。引用:「ジェニファー・アニストン」インスタグラム(@jenniferaniston)