【おすすめ ランキング】Amazon Prime Videoでおうち時間を満喫しよう！人気の『グッド・ファイト』含む5作品

膨大なセレクションを誇るAmazon Prime Videoだが、せっかく新しいシリーズを観始めるなら、まちがいのない人気シリーズと出会いたいもの。そこで今回は、編集部が独自にセレクトするおすすめドラマ・ベスト5をお伝えしたい。ヴァンパイアと人間の出会いから始まる摩訶不思議なストーリーや、絶対に負けられない法廷闘争、そして華々しいセレブの恋愛模様など、いままで知らなかった景色を見せてくれる秀作ばかりだ。

♦︎5位:『ルシファー』

はじめにご紹介する『ルシファー』は、超常刑事ドラマとでもいうべきユニークな作品。地獄の番人に飽きが来たイケメン堕天使・ルシファーが人間界に繰り出し、ロス市警殺人課のクロエ刑事とともに犯罪者を追う。見つめられると自白せずにはいられないという魔の瞳を活かし、とあるポップスターが犠牲となった事件を解決に導いたルシファー。反発しがちなクロエとの間にもいつしか信頼が芽生え、互いに好意を寄せる関係に。魔界と人間界を跨いで展開する、二人の恋路にも注目したい。こちらは今回のラインナップ中、唯一の見放題対象外となってしまうのが惜しいところ。それでも単話レンタルで楽しむ価値は十分にあるだろう。現在、抜群のコンビネーションかと思えたルシファーとクロエの間に緊張が走るシーズン3までが配信されている。ちなみにNetflixではシーズン4まで配信中なので、加入中の方はそちらで楽しむのもスマートだ。

♦︎4位:『トゥルーブラッド』

知性漂う堕天使を堪能したあとは、ヴァンパイアと人間の禁断の愛に心を躍らせよう。4位『トゥルーブラッド』は、米HBOが2008年から放送しているちょっとオトナなSFファンタジー。舞台となる近未来の世界では、トゥルーブラッドと呼ばれる人工の血液が完成。生き血を吸わずに生きていけるようになったヴァンパイアたちが、人種問題をはらみながらも人間たちと共存している。主人公となるのは、ルイジアナ州の平和な町でウェイトレスとして働く人間・スーキー。店を訪れたヴァンパイアのビルに誰もが差別的な視線を向けるなか、スーキーだけが彼に優しく接する。生まれ持ったテレパシー能力のせいで除け者にされてきた彼女は、不当な扱いによる心の痛みを誰よりも理解しているのだ。しかし、ほどなくして血に飢えた吸血鬼の仕業と思われる殺人事件が平和だった町のいたる所で発生。ビルを信じたいスーキーは動揺を隠せない。トワイライト・シリーズの流行に先駆けて、いち早くヴァンパイアを扱った本作。頻発する官能的な描写も持ち味だ。最終章のシーズン7までを一気に駆け抜けよう。

♦︎3位:『グッド・ファイト』

サスペンスフルなドラマをお探しの方にぴったりなのが、法廷サスペンス『グッド・ファイト』。こちらは米CBSが誇る人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のスピンオフで、同作最終回から1年後の世界を描く。シカゴの弁護士事務所に所属するダイアンは、自らのキャリアに幕を下ろすことを決意。これまでの弁護士活動で蓄えてきた財産を切り崩しながら優雅な生活を送る予定だったが、思わぬ災難が降ってかかる。信頼して資金を預けていたファンドに巨額の詐欺事件が発覚し、全財産を失ってしまったのだ。さらにはファンドの代表だったヘンリーの娘でファンドの理事を務めていた新人弁護士のマイアには世間の非難が集中。失業した二人は知り合いの事務所に再就職し、糊口をしのぎながら逆転の機会を伺う。先の読めないスリリングなストーリーに引き込まれる本シリーズは、現在シーズン3までを配信中だ。ちなみに本家『グッド・ワイフ』は日本でも2019年、TBSがリメイクを行っている。常盤貴子や小泉孝太郎、唐沢寿明など豪華メンバーが顔を揃えた。

♦︎2位:『The O.C.』

2位はセレブたちの夢の生活を描く『The O.C.』。2007年までに4シーズンが放送された。タイトルのO.C.とは、カリフォルニア州のオレンジ・カウンティのこと。ディズニーのマジックキングダムやビーチなどを擁し、青空の広がるリゾート地として知られている。本作はその一角にある高級住宅街を舞台に、誰もが憧れるアッパークラスの若者ライフを赤裸々に綴る青春ドラマだ。群像劇のスタイルで贈る本作には魅力あるキャラクターが次から次へと登場するが、その中核となるのは弁護士のサンディ。不良少年・ライアンの弁護を担当することになるが、その身の上に同情したサンディは、行く宛のない彼を豪華な自邸に迎え入れる。妻の反対を振り切ってまで面倒を見ることにしたサンディだが、素行の悪いライアンに更生の気配はなく...。もちろんシリアスなストーリーだけでなく、リゾート、バーティーに夏の旅行など、上流階級が過ごす日常をたっぷりと味あわせてくれる。全シーズンが配信中だ。

♦︎1位:『ゴシップガール』

別世界のセレブライフは、東海岸にも。1位『ゴシップガール』は、マンハッタンのなかでもとりわけ裕福な層が集う一角、アッパー・イーストサイドでの青春ライフを描くシリーズだ。名門校の学生たちの生活を、友情、セックス、ゴシップといった切り口で刺激たっぷりに描写する。ファッションモデルへの登用に舞踏会へのデビューなど、若きセレブたちの人生のターニングポイントを目撃しよう。さらに、体の関係を持ってしまったことから始まる友情関係の崩壊など、若者特有のスキャンダラスな日々もリアルに感じ取ることができる。米FOXがSNS投票を通じて決定するティーン・チョイス・アワードでは6部門を制覇。若い層を中心に圧倒的な支持を集めた傑作だ。『The O.C.』を世に送り出したジョシュ・シュワルツが製作総指揮を務め、米CWで2007年から放送された本作は、現在6シーズンすべてがAmazon Prime Videoで視聴可能となっている。

以上、Amazon Prime Videoでおすすめのドラマ作品ベスト5をお伝えした。法廷にセレブの私生活にと、ドラマを通じて新しい世界を体験しよう。(海外ドラマNAVI)

