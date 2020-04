女優の三吉彩花が24日、インスタグラムを更新し、おしゃれなへそ出しルックを披露。そのスタイルに「素敵」「かっこいい」と、ファンから反響が寄せられている。三吉は「Enjoy dressing up while you’re at home!」(おうちでドレスアップを楽しもう!)という英文とともに、自宅とみられる場所で自身を撮影したショット4枚を投稿している。黒を基調にした4種のコーディネートは基本は変わらないものの、サングラスや小物がさりげなく変化するファッショナブルなものばかりだ。中でもさりげなくウエストを出し、黒縁サングラスをかけた写真は、見る者を魅了する雰囲気を醸し出している。また、すべてのアイテムにおけるブランドが一つ一つ説明されているのも特徴だ。この投稿に、ファンからは「素敵」「かっこいい」といった称賛の声が集まった。「1枚目のコーデめちゃめちゃ好き!」「なんでそんな可愛いんだ」「やっぱりみよしちゃんは黒が似合いますね」などの感想も届いている。引用:「三吉彩花」インスタグラム(@miyoshi)