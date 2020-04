■めるる、天然な一面も

【「ウィッチズポーチ セルフィーフィックスピグメント」概要】

“めるる”ことモデルの生見愛瑠がイメージキャラクターを務める「Witch’s Pouch(ウィッチズポーチ)」は、4月20日(月)から、ピグメントアイシャドウの新色を順次発売。あわせて、生見が出演するYouTube動画と、新ビジュアルも公開されている。今回発売されるのは、キラキラ高発色のピグメントアイシャドウ「セルフィーフィックスピグメント」の新色。肌なじみのいいヌーディーベージュの「09 BE HAPPY(ビーハッピー)」や、大人の色気が漂うスパイシーカラーの「10 DUSTY PINK(ダスティピンク)」など8色が仲間入りする。そして、生見が、本ブランドの商品を使って仕上げメイクを行うYouTube動画も、併せて公開。動画内では、生見が新色の「09 BE HAPPY(ビーハッピー)」などを使い、華やかに変身する様子が映し出される。しかし、「09 BE HAPPY(ビーハッピー)」は、涙袋やアイシャドウに重ね付けすると可愛いとアドバイスする一方で、「小指で取って塗っていきます」と言いたいところを、「小指に塗っていきます」と間違えるなど天然な一面も。素の“めるる“が時たま出る中、チークは「手でなじませてから」、リップは「1度削ぎ落とす」など、日々のメイクで使えるテクニックも紹介している。ウェブ先行発売日:4月20日(月)店頭発売予定日:5月18日(月)販売場所:全国のドラックストア・バラエティショップ