映画『名探偵ピカチュウ』が5月22日(金)よる9時から日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」で地上波初放送される。

世界中で人気を誇る「ポケモン」初の実写映画。見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、大ヒットシリーズ『デッドプール』で主演を務めるライアン・レイノルズ。日本語吹替えキャストには、主人公・ティム役に竹内涼真、名探偵ピカチュウ役に西島秀俊、ヒロイン・ルーシー役に飯豊まりえ、渡辺謙演じるヨシダ警部補の声は渡辺謙本人が担当する。

(C)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)2019 Pokémon.

