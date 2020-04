ワーナー・ブラザースは、映画館が営業を再開すれば、クリストファー・ノーラン監督の最新作『TENET テネット』を予定通り7月17日に全米公開するつもりだと明かした。

ワーナー・ブラザースのCEOアン・サーノフはThe Hollywood Reporterのインタビューに応え、観客にとって劇場での鑑賞が安全になれば、サーノフが「テントポール作品」(※スタジオが巨費を投じた看板作品のこと)と称する『TENET テネット』を予定した公開日にリリースすると念を押していたという。

サーノフは、「ワーナー・ブラザースは、今夏もしくは映画館が再開したときに『TENET テネット』を公開することを約束し、そのことにワクワクしています。私たちは劇場体験とパートナーの映画館をサポートし続けており、我が社の大作である『TENET テネット』や『ワンダーウーマン 1984』は、人々が映画館へ戻りたいと思う作品だと信じています」と語っていた。

ここ数カ月でワーナー・ブラザースは、新型コロナウィルスの世界的なパンデミックにより公開スケジュールを大幅に変更したが、クリストファー・ノーラン監督による“時間を捻じ曲げるスリラー”は、7月17日の公開スロットに留まったままだ(日本公開は今のところ9月19日を予定している)。その約1カ月後となる8月14日にリリースされる『ワンダーウーマン 1984』とともに、今夏に公開される最初の大作映画になる可能性がある。

世界中で数多くの映画館チェーンが閉鎖され、映画スタジオは今後の公開スケジュールを見直し、作品の公開を延期するか、それらの一部をビデオ・オン・デマンドのリリースに変更するか決断を迫られることになった。

最近ワーナー・ブラザースは、5月15日に公開を予定していた『Scoob!(原題)』のリリースを取りやめてオン・デマンドに変更し、『イン・ザ・ハイツ』の劇場公開は2021年6月18日へ延期に。そして、『The Batman(原題)』は2021年10月1日に後ろ倒しになったと報じられ、8月14日に公開予定だった『 Malignant(原題)』を無期限で延期となり、その日には『ワンダーウーマン 1984』がリリースされる。

さらにワーナー・ブラザースは、他のDC映画となる2作品の2022年のリリース日も設定し、フラッシュ単独映画『The Flash(原題)』は2022年6月3日(7月1日より約1カ月繰り上げ)、『シャザム』続編は2022年4月1日から2022年11月4日へ延期された。さらに、デヴィッド・チェイスが監督を務める『ザ・ソプラノズ/哀愁のマフィア』の前日譚映画『 The Many Saints of Newark(原題)』は、2020年9月25日から2021年3月12日へ変更され、映画業界では仕切り直しや製作の延滞で大きく揺れている。