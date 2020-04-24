Ž¢8³ä¤ª¤¸¤µ¤óŽ£À¾±º¶µ¼ø¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥³¥í¥Ê´¶À÷¤·¤Ê¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°½Ñ
¢£¡Ö¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¡×¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö³°½Ð¼«½Í¡×¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Æ³Æþ´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤ë¡×¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¡¢ÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾å²ó¤ë¤È¡¢ÂÎ»éËÃ¤¬Ãß¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¿Í¤Ê¤éÆÃ¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÌ¶Ð¡¦µ¢Âð¡¢³°²ó¤ê¤Ê¤É¤ÇÊâ¤¯µ¡²ñ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤º¤Ã¤È¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ï·ã¸º¤¹¤ë¡£
ÂÎ½Å¡Ê»éËÃ¡Ë¤¬1kgÁý¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó7200kcal¤¬É¬Í×¤À¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬350kcal¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ç1kgÂÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³°½Ð¼«½Í¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤È¡¢Èî¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¡£
¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃð¡§¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µþÅÔÂç³ØiPSºÙË¦¸¦µæ½êÄ¹¡¦»³Ãæ¿Ìï¶µ¼ø¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢4·î16Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡ÖÁö¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ©¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¤ª´«¤á¤À¡£¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Î¤ª¤è¤½¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡ÖÂÎ½Å¡Êkg¡Ë¡ßÊâ¤¤¤¿µ÷Î¥¡Êkm¡Ë¡à2¡×¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å70kg¤ÎÃËÀ¤¬3kmÊâ¤¯¤È¡¢Ìó105kcal¤ò¾ÃÈñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë3km¤ÏÁáÊâ¤¤Ç¤â30Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£1km6Ê¬¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤Ð¡¢30Ê¬¤Ç5km¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤è¤½¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡ÖÂÎ½Å¡Êkg¡Ë¡ßÁö¤Ã¤¿µ÷Î¥¡Êkm¡Ë¡×¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìó350kcal¡£Æ±¤¸30Ê¬´Ö¤Î±¿Æ°¤Ê¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤â¸úÎ¨¤è¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥í¥ÊÂÀ¤êÂÐºö¤Ç¤â¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ä¥é¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¥À¥á¤ÊÁö¤êÊý
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áö¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë±¿Æ°Éô¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤µ¤¨¤â¡ÖÁö¤ë¡á¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥Ä¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¡£ÌµÍý¤·¤ÆÂ®¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¯Áö¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂçÇ÷·æ¤À¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ»éËÃ¤âÇ³¾Æ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Áö¤ë¡á¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¡¢¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¤â¤·¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥Ä¤¯´¶¤¸¤¿¤éÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê30Ê¬Áö¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö5Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü10Ê¬¥¦¥ª¡¼¥¯¡Ü5Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü10Ê¬¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÁö¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°Ê²¼¤Î5¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÌµÍý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¢10Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü10Ê¬¥¦¥©¡¼¥¯¡Ü5Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü5Ê¬¥¦¥©¡¼¥¯
£10Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü10Ê¬¥¦¥©¡¼¥¯¡Ü10Ê¬¥¸¥ç¥°
¤15Ê¬¥¸¥ç¥°¡Ü5Ê¬¥¦¥©¡¼¥¯¡Ü10Ê¬¥¸¥ç¥°
¥20¡Á30Ê¬¥¸¥ç¥°
30Ê¬´Ö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤â¤°¤ó¤È¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìµ¤¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤¤¡£¼Â¤ÏËèÆüÁö¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤ËÁö¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤À¡£
¢£¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤â¤Ã¤È¥³¥í¥ÊÂÀ¤êËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
ÄÌ¾ï¡¢¿Í¤Î¶ÚÆùÎÌ¤Ï20ºÐ¤´¤í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¶ÚÆù¤Ï¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¼«Á³¤È¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2015Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å70kg¤ÎÃËÀ¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Æü¤Î´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¡Ê°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸Ì¿³èÆ°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ï20Âå¤¬1680kcal¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50Âå¤Ï1505kcal¡£1Æü¤Ç¤ª¤è¤½175kcal¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£¥«¥é¥À¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¶»¶Ú¡×¡ÖÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡×¡ÖÇØ¶Ú¡×¤Î¡È¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¡¼¡É¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼ïÌÜ¤ò¹Ô¤¦¤È¸úÎ¨Åª¤À¡£¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤È°ìÉô¤Î¶ÚÆù¤Ï¡ÈÇË²õ¡É¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥é¥À¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò½¤Éü¤·¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÄ¶²óÉü¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ä¶ÚÆù¤ÎÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄ¶²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ï48¡Á72»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖµÙÍÜ¡×¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£ÁáÄ«¤ËÁö¤ë¤È¿Í¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ê¥º¥à±¿Æ°¤Ï¡Ö¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡ÊÇ¾Æâ¤ÇÆ¯¤¯¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡Ë¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÄê¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÏÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¬Ê¡´¶¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Í¼Êý¤è¤ê¤âÄ«¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÁáÄ«¤Ï¿Í¤ä¼Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿Ä«¤ÏÂÎÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ»éËÃ¤¬Ç³¾Æ¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ«¥é¥ó¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢1ÆüÃæÁé¤»¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤éÄ«¥é¥ó¤¬ºÇ¹â¤À¡£
¢£¡Ö8³ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¸üÏ«¾Ê¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÂÐºöÈÉ¤ÎÀ¾±ºÇî¶µ¼ø¤ÎÁö¤êÊý
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼«¤é¡Ö8³ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¸üÏ«¾Ê¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÂÐºöÈÉ¤ÎÀ¾±ºÇî¤µ¤ó¡ÊËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ë¤âÆü¡¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç»¶Êâ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡ÖLSD¡×¡Ê¥í¥ó¥°¡¦¥¹¥í¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊBuzzFeed News¡ã¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï8³ä¸º¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö8³ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾±ºÇî¶µ¼ø¤¬¡¢¥³¥í¥Ê³ÈÂçÁË»ß¤Ç¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡ä4·î11Æü¸ø³«¡Ë¡£
LSD¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÄ¹¤¯Áö¤ë¤¿¤á¡¢¿´Çï¿ô¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¥º¥Ï¥¤¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¾ÆâÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¦Â¡¾¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ì¤·¤µ¤äÈèÏ«´¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò8³äºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾±º¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Í§Ã£¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤ÏOK¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼Æ±»ÎÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ30Ê¬°Ê¾åÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Å´Â§¤À¡£ÅöÁ³¡¢µ¢¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤Î¤âNG¤À¤È¤¤¤¦¡£
³°½Ð¼«½Í¤â¿ô½µ´Ö¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡ÈÀµ¤·¤¤³°½Ð¼«½Í¡É¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¼«¤Ç¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤È¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬Âà¶þ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Í§Ã£¤òÍ¶¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
¼ò°æ À¯¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø·î´©Î¦¾å¶¥µ»¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¡¦È¢º¬±ØÅÁ 5¶èÃ»½Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡Ù¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¼ò°æ À¯¿Í¡Ë