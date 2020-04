バンダイから、すみっコぐらしの“しろくま”の全身姿をスイーツで再現した『もちもちすみっコぐらし焼き』が新登場!

もちもちの生地にミルク味のクリームを入れた和生菓子。

2020年4月28日(火)より全国(沖縄除く)のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて発売されます☆

ファミリーマート「もちもちすみっコぐらし焼き」

価格:156円(税抜)/168円(税込)

販売店舗:全国(沖縄除く)のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて発売予定

企画:株式会社バンダイ

販売者:株式会社日本コムサ

大人気キャラクターすみっコぐらしの“しろくま”を再現したスイーツ「もちもちすみっコぐらし焼き」が新発売!

弾力のあるもちもち生地の中には、“ミルク味のクリーム”が入っています。

厚みがあり、ちょこんと座っている姿がとてもかわいらしく表現。

おやつにはもちろん、思わず写真に撮りたくなる可愛さも魅力です☆

“しろくま”とみにっコ“ふろしき”のパッケージが目印!

ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

ファミリーマート「もちもちすみっコぐらし焼き」は、2020年4月28日(火)より全国(沖縄除く)のファミリーマートにて発売です☆

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店舗での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2020 Dtimes All Rights Reserved.