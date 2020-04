『NCIS：LA』『ホームカミング』新シーズンも！Amazon新着情報

Amazon Prime Videoで5月に楽しめる新着コンテンツが発表された。海外ドラマでは、人気の『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10のほか、Amazon Original スリラードラマ『ホームカミング』シーズン2などがスタートする。

『ホームカミング』は、前シーズンでオスカー俳優のジュリア・ロバーツが主演を務めたことでも話題を集めた作品。ポッドキャストの同名番組を元にしており、新シーズンではジュリアが引き続き製作総指揮を務める中、新たな主役に起用されたのは、歌手や女優として活躍し、本年度のアカデミー賞授賞式でパフォーマンスしたジャネール・モネイ。

また、Amazonオリジナルシリーズ以外では、『NCIS:LA』シーズン10と『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン2も配信される。

主な新着コンテンツは以下の通り。

【海外ドラマ】

<5月1日(金)より配信>

Amazon Original『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』シーズン 1(字幕版)※独占配信

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10

<5月2日(土)より配信>

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン2

<5月22日(金)より配信>

Amazon Original『ホームカミング』シーズン2(字幕版)※独占配信

【洋画】

<5月1日(金)より配信>

『タリーと私の秘密の時間』

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品がございます。また、配信開始日は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10

(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Amazon Original『ホームカミング』シーズン2

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン2

SUPERGIRL and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.