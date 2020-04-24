『NCIS：LA』『ホームカミング』新シーズンも！Amazon新着情報
Amazon Prime Videoで5月に楽しめる新着コンテンツが発表された。海外ドラマでは、人気の『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10のほか、Amazon Original スリラードラマ『ホームカミング』シーズン2などがスタートする。
『ホームカミング』は、前シーズンでオスカー俳優のジュリア・ロバーツが主演を務めたことでも話題を集めた作品。ポッドキャストの同名番組を元にしており、新シーズンではジュリアが引き続き製作総指揮を務める中、新たな主役に起用されたのは、歌手や女優として活躍し、本年度のアカデミー賞授賞式でパフォーマンスしたジャネール・モネイ。
また、Amazonオリジナルシリーズ以外では、『NCIS：LA』シーズン10と『SUPERGIRL／スーパーガール』シーズン2も配信される。
主な新着コンテンツは以下の通り。
【海外ドラマ】
＜5月1日（金）より配信＞
Amazon Original『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』シーズン 1（字幕版）※独占配信
『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10
＜5月2日（土）より配信＞
『SUPERGIRL／スーパーガール』シーズン2
＜5月22日（金）より配信＞
Amazon Original『ホームカミング』シーズン2（字幕版）※独占配信
【洋画】
＜5月1日（金）より配信＞
『タリーと私の秘密の時間』
※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品がございます。また、配信開始日は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
（海外ドラマNAVI）
Photo:
『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10
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Amazon Original『ホームカミング』シーズン2
『SUPERGIRL／スーパーガール』シーズン2
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