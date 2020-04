[お知らせ]Nintendo Switch・Nintendo Switch Lite本体は今週およびその後も出荷する予定です。また、「あつまれ どうぶつの森 本体セット」は、4月下旬頃の出荷を予定しています。多くはECサイトや販売店において、オンラインで販売される予定です。くわしくは各販売店にご確認ください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 14, 2020

新型コロナウイルスやあつまれ どうぶつの森の影響で Nintendo Switch の需要が高まり、国内外で出荷が一時停止する事態となりました。日本ではNintendo Switchの再出荷がアナウンスされていますが、このような在庫不足を引き起こしているのは専用のボットであるとテクノロジー系メディアのMotherboardが報じています。Resellers Using Checkout Bots Are Driving the Nintendo Switch Shortage - VICEhttps://www.vice.com/en_us/article/bvgqp3/nintendo-switch-check-out-bots-shortage新型コロナウイルスやあつまれ どうぶつの森の影響でNintendo Switchの在庫不足が深刻化しており、その結果、Amazon.com・Best Buy・eBayといったオンラインショッピングサイトで販売されているNintendo Switchの価格が高騰しています。2020年3月末の時点でAmazon.comでは定価の約1.5倍となる439ドル(約4万7000円)、日本のAmazon.co.jpでも定価の約1.5倍の4万5500円でNintendo Switchが販売されていました。Nintendo Switchの在庫不足により販売価格が劇的に上昇中 - GIGAZINEこの価格高騰の裏には、いわゆる「転売屋」と呼ばれる人々が用いる「チェックアウトボット」と呼ばれるボットの存在があります。このチェックアウトボットはAmazon.comなどのオンラインショッピングサイト上で特定の商品の在庫を確認し、販売店舗から自動でそれらを購入するというツールです。Motherboardはこのチェックアウトボットを展開するコミュニティを追跡しています。問題となっているチェックアウトボットは、開発者のNateさんが「Nintendo Switchを素早く購入するためのツール」として作成したオープンソースツールの「Bird Bot」が基となっています。NateさんはMotherboardに対して「私は冗談で作成したつもりでしたが、このツールがどれほど強力なものなのかすぐに理解することになりました」と語っています。Bird Botのようなチェックアウトボットを使用しているのはNintendo Switchの転売屋だけではありません。コレクター向けのスニーカーを取り扱う転売屋や、チケットブローカーは同じようにチェックアウトボットを活用し、他の転売屋よりも早く商品の購入しています。多くの場合、オンラインショッピングサイトはチェックアウトボットのような自動化ツールをブロックしようとしますが、ボットの開発者やボットを使用する転売屋は、ボットが商品を注文する前に様々なコンピューターをルーティングするなどして、サイト側のブロックを回避するそうです。なお、一般的なユーザーではボットを使用して商品を購入するのは難しいため、ボットの開発者はDiscordなどのサーバー上にカスタマーサポートを構築し、ユーザー支援を行っています。また、一部の転売コミュニティでは、企業の内部関係者が最新商品が表示されるURLを漏らすケースもあるそうです。Nateさんの作成したBird Botは従来のチェックアウトボットと同じように、転売屋のNintendo Switch購入プロセスを手助けするツールです。Bird Botは「ウォルマートとBest Buyで販売されているNintendo Switch用のチェックアウトボット」ですが、Nintendo Switch以外の商品を購入するために使用することも可能です。ファッションアイテムを購入するためのチェックアウトボットのほとんどが数百ドル(数万円)で販売されているところ、Bird Botは無料で配布されているため、誰でもダウンロードして使用することができるという利点があります。Nateさんは転売屋として働いており、「私と私の友人はNintendo Switchの再販について話していました。ある時点で、Birdというニックネームの友人から『ボットを作るべき』と言われ、Bird Botを開発することとなりました」と語り、Bird BotはNintendo Switchを購入するためのツールであり、転売用のツールでもあると語っています。Motherboardが転売屋により構築されたDiscord上のBird Botコミュニティに参加した際、約600人ものユーザーがBird Botを使ってNintendo Switchを購入しようとしていたそうです。また、サーバー上のログを確認したところ、直近まで約1000人ものユーザーがコミュニティに参加していたことも明らかになっています。また、コミュニティに参加したユーザーの中には、Bird Botで入手したNintendo Switchを転売する計画を明かす人もいました。DiscordのBird Botコミュニティ上では「ウォルマートに在庫がある!」といった情報が共有されており、Motherboardがサイト上で確認したところ、リンクが共有されてから数分以内にNintendo Switchが在庫切れになったとのこと。ただし、Bird Botが必ず先にNintendo Switchを購入できるわけではないとも指摘されており、Motherboardが話を聞いたあるユーザーは「Nintendo SwitchやOculus、ウェブカメラといった商品を購入するためにチェックアウトボットを活用している人は、何百人といます。そのため、ボットを利用するすべての人が再入荷時に商品を購入できるというわけではありません」と語っています。なお、DiscordのBird Botコミュニティ上のユーザーの中には、オンラインショッピングサイト上だけでなくBrickSeekなどのウェブサイトを駆使して実店舗上を周り、Nintendo Switchを購入・転売している人もいるそうです。DiscordのBird Botコミュニティ上ではユーザーたちがBird Botの注文成功率を最大化するための話し合いを行っているそうで、ウォルマートやBest Buyのリンクを共有し合うだけでなく、同時に実行するタスクの最適化やプロキシを使用するかどうかなどを議論し合っているとのこと。なお、MotherboardはウォルマートおよびBest Buyに対してボットのような自動化ツールの利用を阻止するための取り組みについて質問したそうですが、記事作成時点では返答はありません。Bird Botのようなボットを利用してNintendo Switchを購入しようとする人々の影で、多くの一般ユーザーがNintendo Switchを入手できない状況に陥っているのは前述の通りです。Nintendo Switchを購入することができない人の中には、パーツを用意して自作してしまったユーザーまで登場しています。品切れ続出のNintendo Switchを交換用パーツから1台まるごと組み上げた猛者が登場 - GIGAZINE他にも、Motherboardはオンラインショッピングサイト上にNintendo Switchの在庫が補充された際に自動でテキストメッセージを送信するツールの存在や、退役軍人専用のオンラインショッピングサイト上でNintendo Switchを購入する人の存在などを挙げ、Nintendo Switchをめぐるカオスな現状を紹介しています。また、MotherboardによるとBird Botだけでなくスニーカーの転売用に開発された既存のチェックアウトボットもNintendo Switchの転売に利用されているとのこと。Nateさんによると、チェックアウトボットの「Scottbot」と「Swift」は少なくともNintendo Switchの購入が可能であるそうで、Discord上のあるユーザーによると「Phantom」と呼ばれるボットはウォルマート、Best Buy、Gamestopなどを巡回できるそうです。チェックアウトボットのPhantomの開発者は、「現在、PhantomはBest Buyをサポートしており、今後追加されるサイトもあります。Phantomがリリースされた最初の24時間で、Nintendo Switchの決済が500回以上ありました」と述べています。Bird Botを開発したNateさんは、同ボットが慈善活動のために1000ドル(約11万円)以上の寄付金を集めたと主張していますが、同時にNintendo Switchの購入を望むユーザーから「なぜ転売屋にボットを提供するのか」という怒りの声を受けることも多々あるそうです。2020年4月14日に任天堂はNintendo Switchの出荷予定をアナウンスしていますが、今後もBird BotのようなチェックアウトボットがNintendo Switchの買い占めに活用され続けることは明らかです。