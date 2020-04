元メンバー再登場の『クリミナル・マインド』シーズン13が最速配信！Hulu新着情報

Huluの新着情報が届き、『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン13が最速配信、HBO系列の新作ドラマ『ザ・ビジネス コールガールのマーケティング戦略』が独占配信となることが分かった。

『クリミナル・マインド』シーズン13は5月1日(金)より配信スタート。同シーズンでは、シーズン10から度々登場していた、スピンオフドラマ『クリミナル・マインド 国際捜査班』のマシュー・シモンズ捜査官(ダニエル・ヘニー)がBAUに移籍してきたり、オリジナルメンバーであるデレク・モーガン(シェマー・ ムーア)がゲストとして再登場したりと、見どころが盛りだくさんだ。



また、5月30日(土)より独占配信となるのは、『SEX AND THE CITY』や『ゲーム・オブ・スローンズ』を手掛けたHBOグループの一つ、HBO Latin Americaの新作『ザ・ビジネス コールガールのマーケティング戦略』。ブラジル発の本作は、日本初上陸の海外ドラマをお届けする「Huluプレミア」で3月から6月まで実施中の、ラテンアメリカ作品強化期間における新作タイトル。

『ザ・ビジネス コールガールのマーケティング戦略』は、落ち目のコールガールであるカリンが「どんな商品にもマーケティング戦略が必要」と知り、美女二人をビジネスパートナーに迎え、大企業さながらのマーケティング戦略を駆使して成り上がろうとする異色のお仕事ドラマ。果たしてカリンたちはビジネスウーマンとして成功できるのか――。ちょっとセクシーなお仕事ドラマ。

■配信情報

・『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン13(全22話)

...5月1日(金)からSVOD最速配信

・Huluプレミア『ザ・ビジネス コールガールのマーケティング戦略』シーズン1(全13話)

...5月30日(土)から配信スタート、以降毎週土曜日に一話ずつ追加予定

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン13

© 2019 ABC Studios and CBS Studios, Inc.

『ザ・ビジネス コールガールのマーケティング戦略』

© HBO Ole Partners