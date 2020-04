こんな文章が書かれた貼り紙が、ツイッターで話題になっている。あるユーザーがアップしたもので、洗面所にあるハンドドライヤーの使用停止を知らせるものだ。

一見、何もおかしいところはないように見えるが...。

注目すべきは、日本語の下にある文章だ。外国人でもわかるように英訳されているのかと思いきや、英語が大の苦手な筆者でもスラスラ読めてしまう。よく見るとローマ字だ。

意味あるのか、これ...。しかし貼り紙はこれで終わりではない。なぜかその下にもう1つ英文が記載されている。こちらには何が書かれているのだろうか。

I live with three cats very cute

One of them weight 8kg and suspects

It is a caw.(原文ママ)