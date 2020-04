サバイバル・スリラー映画『ハンガー・ゲーム』シリーズの前日譚が制作されることが正式に発表された。監督は、『ハンガー・ゲーム2』以降、同シリーズのメガホンを取ってきたたフランシス・ローレンスが続投することが明らかに。本作は、スーザン・コリンズの同名小説を原作に、ジェニファ―・ローレンス主演で映画化。独裁国家パネムを舞台に、最後の一人になるまで殺し合うゲームの出場者となった少女が、生き残りをかけ戦う姿が描かれた。2012年から2015年にかけて4作品が公開され、世界で29億7000万ドル(約3200憶円)もの興行収入を記録した。Varietyによると、今月21日にライオンズゲートが前日譚の映画制作を正式に発表。『ハンガー・ゲーム』の前日譚となる、コリンズの小説『The Ballad of Songbirds and Snakes(原題)』を原作に、監督は映画『ハンガー・ゲーム2』から3作を手掛けたフランシス・ローレンスが続投。プロデューサーを務めたニーナ・ジェイコブソンが、自身の映画制作会社Color Forceのパートナーであるブラッド・シンプソンと共にプロデュースを担当。2作目のマイケル・アーントが脚本を手掛け、原作のコリンズはエグゼクティブ・プロデューサーとして参加すると伝えられている。物語は、1作目からおよそ64年前のパネムが舞台。後に、パネムを治める最高権力者でシリーズの悪役となる、18歳のコリオラヌス・スノー大統領を主役に描かれる。コリンズの原作では、スノウは第10回ハンガー・ゲームで、カットニスの出身地区である第12地区代表の少女の教育係に選ばれるという。キャストに関しては明らかになっていない。前日譚の原作となる小説『The Ballad of Songbirds and Snakes(原題)』は、5月19日にアメリカやイギリス、カナダなどで出版される予定。