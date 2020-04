『ウォッチメン』が「ウォッシュメン」結成！世界的脅威にヒーローが集結、手洗い動画解禁

現在猛威をふるっている新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、世界的に様々な業種やイベントが自粛要請を受け、自宅待機を余儀なくされている。日本ではTwitterなどで「#ヒーローが子供達を元気にする」「#ヒーローが大人達を元気にする」というハッシュタグをつけて特撮ヒーローを演じた俳優陣が積極的に励ましのコメントを発信している。もちろんそれは日本だけでなく、海外ではさらに盛んだ。今回、ドラマ『ウォッチメン』出演の俳優たちが立ち上がり、製作総指揮のデイモン・リンデロフが制作した豪華「手洗い動画」が到着したのでご紹介しよう。

2009年に映画化もされたDCの人気コミックを、米HBOがTVシリーズ化したドラマ版『ウォッチメン』。スーパーヒーローが存在するもうひとつの現代のアメリカを舞台に、黒衣を身に纏った女性スーパーヒーローを主人公に、様々なマスクを被ったヒーローや悪役たちが登場し、その苦悩と戦いなど映画級と言える迫力のアクションシーンが展開されるSFアクションドラマだ。

今回製作された手洗い動画は、『ウォッチメン』をもじり「ウォッシュメン」というタイトルで、製作総指揮デイモン・リンデロフがキャスト陣に呼びかけ撮影されたもの。登場するのは漆黒のヒーロー"シスター・ナイト"ことアンジェラ・エイバーを演じるオスカー女優レジーナ・キングをはじめ、"二代目シルク・スペクター"ことローリー・ブレイク役のジーン・スマートやルッキングラス役のティム・ブレイク・ネルソン、アンジェラの夫でイクメンパパのカル・エイバー役ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世など、錚々たるヒーローが大集結している。

彼らは動画の中で社会的距離を保ちつつ、それぞれが入念な手洗いの仕方を実践。「新型コロナウイルスは実在する、外出は控えて手を洗うんだ」「旦那さまからの命令です」「最低20秒はかけて」「20秒の数え方は歌を歌う」「手をすりむかないようたっぷり石鹸をつける」など、それぞれのキャラクターに合わせたユニークかつ的確な手洗いの手順をチームワークバッチリで紹介。さらに最後には「国民からのお願いだ」「命を守るために」「清潔に保とう」「例外の人はいない」「感染拡大を止めるんだ。ありがとう」「個人じゃなく社会の問題だ」と、警鐘のメッセージを伝えている。

人々の危機に集結し立ち向かう、これこそがまさに本当のヒーローと言えるのではないだろうか。世界の一人一人が自覚を持ち、他人を救うために行動を起こすべき時。我々も彼らを見習い、ヒーローになるべき時なのだ!

ドラマ『ウォッチメン』は、Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて全9話配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.