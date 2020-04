オンライン動画配信サービスHuluは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言発令に伴う在宅支援として、2018年9月に芸能界を引退した歌手・安室奈美恵さんのミュージックビデオやドキュメンタリーなどのコンテンツを、4月21日から5月10日までの期間限定で無料配信する。配信する作品は、Huluで2017年10月から1年にわたり毎月配信していたオリジナルドキュメンタリー『Documentary of Namie Amuro “Finally”』の一部に加え、ミュージックビデオ94曲や、2018、19年に開催された花火ショー「WE・NAMIE HANABI SHOW」の映像。会員登録なしで誰でも視聴できる。『Documentary of Namie Amuro “Finally”』は特別編集版で、第1話「namie amuro Final tour2018〜Finally〜」アジアツアー総集編は、安室奈美恵ラストツアーの中のアジアツアーを再編集したもの。第2話「namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA」特別編集版は、デビュー25周年の記念野外ライブを再編集したもので、安室さんが故郷への思いやデビュー秘話などを語ったロングインタビューもたっぷり収められている。第3話は、引退までの1週間に独占密着したドキュメンタリーを再編集したもの。「安室奈美恵さんコンテンツ」は、オンライン動画配信サービスHuluにて4月21日から5月10日まで無料配信。