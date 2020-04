2019年11〜12月に上演された舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1」の模様を収録したブルーレイ&DVDから、ダイジェスト映像第3弾が公開された。舞台の幕開けを飾るアンセムソング「Gimme The Mic -Rule the Stage track.1-」で、キャスト全員がライムを刻む様子が収録されている。

「Gimme The Mic」は、イケブクロ・ディビジョン「Buster Bros!!!」(山田一郎/演:高野洸、山田二郎/松田昇大、山田三郎/秋嶋隆斗)、ヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」(碧棺左馬刻/阿部顕嵐、入間銃兎/水江建太、毒島メイソン理鶯/バーンズ勇気)、舞台オリジナルのアカバネ・ディビジョン「North Bastard」(堂庵和聖/岸本勇太、狐久里梁山/南部海人、蛇穴健栄/松浦司)の総勢9人がともに歌い、火花を散らす楽曲となっている。

ブルーレイ&DVDは4月22日に発売。本編第1幕に加え、「D.D.B Performance」「Counterfeit Busters」など全6曲を披露した第2幕を収録する。大千秋楽の模様を撮影した「Curtain Call」と、舞台裏の様子などを収めた「ocumentary & Special Talk Session」の100分を超える特典映像も楽しめる。初回限定版付属の特典CDには「Gimme The Mic」のほか、3ディビジョンそれぞれの楽曲など全13曲を収録。価格は、初回限定版ブルーレイが1万1800円、DVDが1万800円、通常版ブルーレイが8800円、DVDが7800円(いずれも税抜き)。

タワーレコードほかで購入特典として配布される、各キャラクターの姿を写したソロブロマイド9枚セットの絵柄も公開されている。

また、4月22日には「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1」の舞台写真や撮り下ろしカットを掲載したビジュアルブックも同時発売。こちらの価格は4000円(税抜き)。