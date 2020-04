通販で気軽にGETできる海外コスメを紹介する、連載「コスメで海外トリップ」がスタート!

持っているだけでちょっとした非日常気分が味わえる海外コスメ。おうち時間にときめきを与えてくれる、日本にではあまり見掛けないデザインや色味、ユニークないアイテムたちをお届けします。

第1回は、今年に入ってじわじわと人気が出始めている「台湾コスメ」。

コスメで海外トリップvol.1「台湾コスメ」

童話がモチーフ♡1アイテムで何役にもなる優秀パレット

童話の本をモチーフにしたパッケージが最高に乙女チックな「Ready to Shine」のパレット。

『白雪姫』の童話がモチーフとなった「コントゥアリング + ハイライト パレット 3,480円(税抜)」は、フェイスシェーディング、ノーズシャドウ、ハイライト、チークがひとつに収まっているの優れモノ。昨年末から流行っている、コントゥアリングメイクが1アイテムで作ることができちゃいます。

台湾コスメということで、日本人の肌色にも馴染みやすいカラー。そのため、コントゥアリングメイク初心者さんでも使いやすい! パレットの左が鏡になっているのも高ポイント。

カラーは、チーク:ピンク・オレンジ、ハイライト:パールシルバー、ノーズシャドウ:グレー、フェイスシェーディング:ブラウン。それぞのカラーの周りに、「Remember you are the one who can fill the world with sunshine(あなたが世界を太陽の光で満たすことができるんだって覚えておいて)」や、「Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?(鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?)」など、白雪姫を連想させる言葉が入っているんです♡ ときめく工夫が細部まで施されています。

また、ビタミンEとホホバオイルが配合されているので、メイクをしながらスキンケア効果も期待できます。

『不思議の国のアリス』がモチーフになった「アイシャドウ + チーク パレット 3,480円(税抜)」は、チークとアイシャドウがひとつになっています。1日中メイクが崩れにくい、微細パウダーを使用。

上品な色味のカラーで、捨て色なし!

ファンタジー好きな友達へのギフトにもピッタリな2パレットです♡

Information

Ready to Shine

「コントゥアリング + ハイライト パレット 3,480円(税抜)」

「アイシャドウ + チーク パレット 3,480円(税抜)」

《販売場所》https://jp.pinkoi.com/store/ready2shine

カセットテープのオイルリップ!?

XS2ME(Extra Sassy To ME)の「カセットテープ オイルリップスティック 各2,480円(税抜)」は、おもちゃみたいなレトロなボックスに入ったリップスティック。全11色展開で、高発色なので、1度塗りでもしっかり色づきます。

左の「M0915 かぼちゃ」は、こっくりとしたオレンジ。さっと塗るだけで洗練されたお洒落顔に。

右の「M1225 魅力レッド」は、大胆不敵な唇になれる王道の赤。イイ女に見せてくれるカラーです。

マットな仕上がりながら、モロッコアルガンオイル、ニワトコエキス、ヒアルロン酸などの保湿成分配合で、塗ってみると、しっとりとした使い心地。マットリップにありがちな、唇が乾燥する感覚がありません。

胡蝶蘭エキス(精油)の淡く上品な香りで、塗る度に「女子で良かった!」と再認識させてくれます。

Information

XS2ME(Extra Sassy To ME)

「カセットテープ オイルリップスティック 各2,480円(税抜)」

《販売場所》https://jp.pinkoi.com/store/xs2me

《問い合わせ先》Pinkoi(ピンコイ)https://jp.pinkoi.com/

※実際の商品金額は為替レートにより、変動する場合あり

※関税(消費税・立替手数料など含む)が発生する場合あり

わたなべ麻衣も絶賛!ドクターズコスメのシートマスク

以前、こちらで紹介した、台湾シェアNo.1のドクターズコスメブランド「DR.WU(ドクターウー)」。

「塗る水光注射」「自宅ケミカルピーリング」! わたなべ麻衣も愛用中の台湾ドクターズコスメが日本上陸

美容インフルエンサーの間では既に話題となっていて、 Amazon Prime Videoで配信中の『BEAUTY THE BIBLE』では、MCを務めるわたなべ麻衣さんが同ブランドのシートマスク、「カプセルマスクシリーズ」を推薦! 写真集増刷など、女子の間で美容の神と人気爆発中の田中みな実さんも「使ってみたい!」と興味津々でした。

番組放送時は、まだ日本でGETできなかったのですが、4月下旬よりついに発送スタート。

使い方は普通のシートマスクを同じですが、珍しいのが、フィルムに挟まれていること。パッケージからパックを取り出したら、広げてから1番外側の白いフィルムをはがします。顔に合わせて貼り付けたら、さらに青いシートを外して完了。

シートマスクには、高級コットンが使用されていて、伸縮性がある上、密着度がすごい! 美容液はとろみがあるので、液垂れせず、使いやすかったです。

使用したのは、「カプセルマスク モイスト VitB(3枚入り)1,650円(税込)」。敏感肌・乾燥肌向けで抗炎症作用があるビタミンB3・B5が配合されています。肌荒れや日焼けなどの炎症が気になるときにオススメなんだそう。ヒアルロン酸以上の保湿力と言われている、天然成分βグルガンで肌の保湿もサポート。

使った後は、肌が「ペカペカ」していて、トーンアップしたのを感じられました。朝の洗顔後に使用したのですが、メイク後も夕方まで乾燥せず、保湿力も◎。ドクターズコスメなので、肌荒れしているときも安心して使えるのが嬉しい♡

「カプセルマスク モイスト VitA(3枚入り)1,650円(税込)」は、肌にうるおいを与え、しっとりハリツヤを保つ、フェイスパック。植物性のセラミド代替物質が配合されていて、肌のキメを整えてくれます。特に乾燥が気になるときに頼りたい1枚です。

肌のくすみやムラで悩んでいるときは、「カプセルマスク モイスト VitC(3枚入り)1,650円(税込)」を。ビタミンC誘導体をはじめ、キウイエキスやカムカム種子エキスなどのビタミンC成分を配合。

美容皮膚科に行きづらいいま、セルフケアを少し贅沢に楽しんでみては?

Information

DR.WU(ドクターウー)「カプセルマスクシリーズ」

《販売価格》1,650円(税込)

《販売場所》https://drwu.jp/

肌に優しいのも嬉しい♡台湾コスメでメイクしながらキレイに

肌に優しい成分を使用されているコスメが多い台湾コスメ。長く使えば使うほど、すっぴんまで美しくなれるかも!