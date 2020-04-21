劇場版最新作『美少女戦士セーラームーンEternal』《前編》の公開を記念して90年代に放送されたTVアニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズ3作のYouTube無料公開が決定！

1991年から1997年に渡り少女漫画雑誌「なかよし」(講談社)で連載された武内直子先生作の『美少女戦士セーラームーン』は、1992年からTVアニメシリーズの放送もスタートし、1997年に放送が終了した後も日本のみならず40か国以上の国で放送され、いまなお世界中で愛されるコンテンツとなっています。

2012年からは連載20周年を記念したプロジェクトがスタート。2014年には新シリーズ『美少女戦士セーラームーンCrystal』としてアニメ新シリーズが登場、幅広い世代で再び盛り上がりを見せています。そして今年、9月11日(金)待望の最新作劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』《前編》が公開予定です。

今回無料配信が決定したのは、1992年放送開始『美少女戦士セーラームーン』、1993年放送開始『美少女戦士セーラームーンR』、1994年放送開始『美少女戦士セーラームーンS』の3シリーズ計127話。本年公開される劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』で描かれる“デッド・ムーン編”までのエピソードとなっています。

4月24日(金)から7月23日(木)にかけての13週間、毎週10話ずつYouTubeのsailormoon-officialチャンネルにて順次公開(*最終週は7話のみの配信)。今まで観たことがない方はもちろんのこと、幼い頃に観ていた方も改めて、この機会に“永遠の憧れ”『美少女戦士セーラームーン』の世界を感じてください。

そして最新作の劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」の公開もお楽しみに！

《配信Youtubeチャンネル》

Sailormoon-official

https://www.youtube.com/user/sailormoonofficialch

《配信スケジュール》 *日本国内限定の配信となります。

■4/24-4/30 「美少女戦士セーラームーン」 第1話〜10話

■5/1-5/7 「美少女戦士セーラームーン」 第11話〜20話

■5/8-5/14 「美少女戦士セーラームーン」 第21話〜30話

■5/15-5/21 「美少女戦士セーラームーン」 第31話〜40話

■5/22-5/28 「美少女戦士セーラームーン」 第41話〜46話 / 「美少女戦士セーラームーンR」 第1話〜4話

■5/29-6/4 「美少女戦士セーラームーンR」 第5話〜14話

■6/5-6/11 「美少女戦士セーラームーンR」 第15話〜24話

■6/12-6/18 「美少女戦士セーラームーンR」 第25話〜34話

■6/19-6/25 「美少女戦士セーラームーンR」 第35話〜43話 / 「美少女戦士セーラームーンS」 第1話

■6/26-7/2 「美少女戦士セーラームーンS」 第2話〜11話

■7/3-7/9 「美少女戦士セーラームーンS」 第12話〜21話

■7/10-7/16 「美少女戦士セーラームーンS」 第22話〜31話

■7/17-7/23 「美少女戦士セーラームーンS」 第32話〜38話

【作品情報】

■タイトル:劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《前編》 / 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」《後編》

■公開日:前編 2020年9月11日(金) ROADSHOW

■キャスト:三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、野島健児 ほか

■スタッフ: 原作・総監修/武内直子

監督/今千秋 脚本/筆安一幸 キャラクターデザイン/只野和子

アニメーション制作:東映アニメーション/スタジオディーン 配給/東映

■映画公式HP:sailormoon-movie.jp

■映画公式Twitter:@sailor_movie

■劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会

（C）武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会