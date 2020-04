オスカー俳優のレオナルド・ディカプリオとロバート・デ・ニーロと一緒に、名匠マーティン・スコセッシ監督の新作に出演するという、映画ファンにとっては夢のようなチャンスが明らかになった。このチャンスは、All In Challengeへの寄付を呼びかけたもので、レオが自身のインスタグラムに動画を投稿し明らかになった。二人は、スコセッシ監督の新作映画『Killers of the Flower Moon(原題)』に出演することが決まっており、寄付をしてくれた人の中から、通行人役として同作に出演でき、ワールドプレミアにレオとデ・ニーロと共に参加するチャンスが得られるという。今回の呼びかけでAll In Challengeに集まった寄付金は、自力で食料を調達できない人に配達を行うプログラムMeals on Wheels America、子供の飢餓を失くすための団体No Kid Hungry、そしてレオが立ち上げたAmerica’s Food Fundに寄付されるそうだ。公開された動画では、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、今月1日にレオがスティーブ・ジョブズさんの妻ローレン・パウエル・ジョブズさんと共にAmerica’s Food Fundを立ち上げた経緯を説明。この危機的な状況で支援が必要な家族すべてに食料が行きわたるようにという目的で立ち上げ、Mail Onlineによると設立から72時間で1300万ドル(約14億円)もの寄付金を集めたという。また、動画の中でレオが『ウルフ・オブ・ウォールストリート』で共演したマシュー・マコノヒー、人気司会者のエレン・デジェネレス、俳優のジェイミー・フォックスにもこれに参加するよう呼びかけており、すでにマシューとエレンは参加を表明している。引用:「レオナルド・ディカプリオ」インスタグラム(@leonardodicaprio)