『ハイスクール・ミュージカル』キャストも集結したその模様とは？YouTubeで視聴可能！

現地時間の4月16日(木)、米ABCでは豪華ディズニーファミリーが集結してディズニーソングを歌唱する特別番組『The Disney Family Singalong(原題)』が放送された。1時間の番組の中でとりわけ話題を呼んだのは『ハイスクール・ミュージカル』キャストたちによるパフォーマス。その一部始終を米USA Todayなどが伝えた。

この番組は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため自主隔離生活が続く中、幅広い世代の人たちが楽しむことのできるディズニーソングを、テレビ通話で繋いだシンガーたちの歌唱とともに一緒に歌おうというコンセプトのもと実現した特別企画。

この番組のために、世界中で大ブームを巻き起こした『ハイスクール・ミュージカル』の主要キャストたちが、ケニー・オルテガ監督の呼びかけに応じて再集結。人気曲「We're All In This Together(邦題:みんなスター!)」を披露した。

ガブリエラ役のヴァネッサ・ハジェンズ、シャーペイ役のアシュリー・ティスデール、ライアン役のルーカス・グラビール、テイラー役のモニク、チャド役のコービン・ブルーのおなじみの面々が一堂に会す中、トロイ役のザック・エフロンは自宅のWi-Fiの不調により、残念ながらパフォーマンスには不参加。しかし、曲紹介という形でかろうじて参加が実現した。

ザックは「やぁ、みんな。みんなが安全で健康に、この前例のない時間をできる限り問題なく過ごしていることを願っているよ」とファンに語りかけ、「僕の古い友人たち、そして新しい仲間たちのミュージカルパフォーマスを紹介できることを、何よりも嬉しく思う。みんなが楽しんで、そしていい思い出にしてほしい。WE ARE ALL IN THIS TOGETHER!」と仲間たちのパフォーマンスを紹介。



このパフォーマンスには『ハイスクール・ミュージカル』の主要キャストの他、『ディセンダント』のダヴ・キャメロン(マル役)、ブーブー・スチュワート(ジェイ役)、ソフィア・カーソン(イヴィ役)、『ゾンビーズ』のマイロ・マンハイム(ゼッド役)、メグ・ドネリー(アディソン役)、そして『ハイスクール・ミュージカル』の新シリーズ『High School Musical: The Musical: The Series(原題)』のジョシュア・バセット(リッキー役)、オリヴィア・ロドリゴ(ニニ役)らも参加している。

またディズニーソングの巨匠アラン・メンケンは、実写映画『美女と野獣』のルーク・エヴァンス(ガストン役)、ジョシュ・ギャッド(ル・フウ役)とともに出演。「強いぞ、ガストン」でピアノ伴奏をしながら歌唱を披露。

さらに、『Glee/グリー』のメルセデス役のアンバー・ライリーやブレイン役のダレン・クリス、『フルハウス』のジェシー役で知られるジョン・ステイモスなど、ミュージシャンとしても活躍する人気TVドラマスターも登場。アンバーは『アナと雪の女王』の「レット・イット・ゴー」、ダレンは『ジャングル・ブック』の「君のようになりたい」、ジョンは妻と子どもと一緒に「小さな世界」をそれぞれ披露した。



パフォーマンスしたアーティスト及び曲目は以下の通り。(動画をご覧になりたい方はリンクをクリック!)

■ジョシュ・グローバン:「君はともだち/You've Got a Friend in Me」(『トイ・ストーリー』)

■リトル・ビッグ・ダウン:「お砂糖ひとさじで/A Spoonful of Sugar」(『メリー・ポピンズ』)

■アウリイ・クラヴァーリョ:「どこまでも〜How Far I'll Go〜」(『モアナと伝説の海』)

■ビヨンセ:「星に願いを/When You Wish Upon A Star」(『ピノキオ』)

■アンバー・ライリー:「レット・イット・ゴー/Let It Go」(『アナと雪の女王』)

■ダレン・クリス:「君のようになりたい/I Wanna Be Like You」(『ジャングル・ブック』)

■ジェームズ・モンロー・アイグルハート&ブロードウェイミュージカル『アラジン』カンパニー:「フレンド・ライク・ミー」(『アラジン』)

■アリアナ・グランデ:「恋してるなんて言えない/I Won't Say I'm In Love」(『ヘラクレス』)

■ルーク・エヴァンス、ジョシュ・ギャッド、アラン・メンケン:「強いぞ、ガストン/Gaston」(『美女と野獣』)



■ダニー・オズモンド:「闘志を燃やせ/I'll Make a Man Out of You」(『ムーラン』)

■クリスティーナ・アギレラ:「愛を感じて/Can You Feel the Love Tonight」(『ライオン・キング』)

■ジョーダン・フィッシャー:「アンダー・ザ・シー/Under the Sea」(『リトル・マーメイド』)

■トリー・ケリー:「カラー・オブ・ザ・ウィンド/Colors of the Wind」(『ポカホンタス』)

■ジョン・ステイモス一家:「小さな世界/It's a Small World」

■トーマス・レットと娘たち:「雪だるまつくろう/Do You Want to Build a Snowman」(『アナと雪の女王』)

■ヴァネッサ・ハジェンズ、アシュリー・ティスデール、ルーカス・グラビール、モニク・コールマン、コービン・ブルー&ケニー・オルテガ他:「みんなスター!/We're All in This Together」(『ハイスクール・ミュージカル』)

■デミ・ロヴァート&マイケル・ブーブレ:「夢はひそかに/A Dream Is a Wish Your Heart Makes」(『シンデレラ』)

