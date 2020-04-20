レディー・ガガら出演コンサート『One World』、137億円以上の寄付金集まる
レディー・ガガ、テイラー・スウィフト、ジェニファー・ロペスら多くの著名アーティストが参加したコンサート『One World：Together at Home』が米現地時間18日に配信・放送され、このコンサートを通じて1億2790万ドル（約137億8500万円）もの寄付金が集まったことが発表された。
【写真】超豪華アーティストが集結 『One World：Together at Home』出演者
同コンサートは、世界保健機関（WHO）とGlobal Citizenが主催し、レディー・ガガとのコラボレーションで開催されたグローバル・ストリーミング・コンサート。新型コロナウイルス感染症との闘いを支援する目的で、全世界に向けて配信・放送された。
Global Citizenによると、このコンサートを通じて1億2790万ドル（約137億8500万円）もの寄付金が集まり、そのうち5510万ドル（約59億4000万円）は 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて設立された基金「COVID‐19 Solidarity Response Fund」に、7280万ドル（約78億5000万円）は地域で対応する人々の支援に充てられるという。
コンサートでガガは、チャーリー・チャップリンの「Smile」を歌い上げ、また、イタリアのテノール歌手アンドレア・ボチェッリ、セリーヌ・ディオン、ジョン・レジェンドと共に「The Prayer」を披露。
テイラー・スウィフトは自身の楽曲「Soon You’ll Get Better」を歌い、カミラ・カベロ＆ショーン・メンデスはルイ・アームストロングの「What a Wonderful World」をデュエット。ビリー・アイリッシュと兄のフィニアスはボビー・ヘブの「Sunny」、ジェニファー・ロペスは、バーブラ・ストライサンドの「People」を披露した。
そのほか、スティーヴィー・ワンダー、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、クリス・マーティンらも歌い、イドリス・エルバ＆妻サブリナ、プリヤンカー・チョープラー、デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムらがメッセージを寄せた。
【写真】超豪華アーティストが集結 『One World：Together at Home』出演者
同コンサートは、世界保健機関（WHO）とGlobal Citizenが主催し、レディー・ガガとのコラボレーションで開催されたグローバル・ストリーミング・コンサート。新型コロナウイルス感染症との闘いを支援する目的で、全世界に向けて配信・放送された。
Global Citizenによると、このコンサートを通じて1億2790万ドル（約137億8500万円）もの寄付金が集まり、そのうち5510万ドル（約59億4000万円）は 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて設立された基金「COVID‐19 Solidarity Response Fund」に、7280万ドル（約78億5000万円）は地域で対応する人々の支援に充てられるという。
コンサートでガガは、チャーリー・チャップリンの「Smile」を歌い上げ、また、イタリアのテノール歌手アンドレア・ボチェッリ、セリーヌ・ディオン、ジョン・レジェンドと共に「The Prayer」を披露。
テイラー・スウィフトは自身の楽曲「Soon You’ll Get Better」を歌い、カミラ・カベロ＆ショーン・メンデスはルイ・アームストロングの「What a Wonderful World」をデュエット。ビリー・アイリッシュと兄のフィニアスはボビー・ヘブの「Sunny」、ジェニファー・ロペスは、バーブラ・ストライサンドの「People」を披露した。
そのほか、スティーヴィー・ワンダー、ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、クリス・マーティンらも歌い、イドリス・エルバ＆妻サブリナ、プリヤンカー・チョープラー、デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムらがメッセージを寄せた。