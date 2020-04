米ABCが、マーベルの人気ドラマ「エージェント・オブ・シールド」の最終シーズンとなるシーズン7の全米放送開始日を発表した。

大ヒット映画「アベンジャーズ」のスピンオフとして誕生した本作は、敏腕エージェントのフィル・コールソンを中心とする国際平和維持組織シールドの精鋭チームが、様々な怪事件に挑む姿を描いたマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)初のテレビシリーズだ。

2013年に全米で放送がスタートして以来安定した人気を誇っていたが、19年7月、奇しくもショーランナーを務めるジェド・ウェドン、ならびに主人公コールソン役のクラーク・グレッグ以下レギュラー陣が、「サンディエゴ・コミコン・インターナショナル」でプレゼンテーションを行ったのと同じ日に、シーズン7をもって番組終了となることが発表されていた。

シーズン7は、シーズン6と同じく全13話構成で、5月27日(現地時間)から放送スタート。日本での放送については現時点で未定だが、タイムジャンプと驚きのストーリー展開でファンを騒然とさせたシーズン6は現在、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニーデラックス」で配信中だ。

ABCは、5〜6月にかけての番組編成も発表。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、「グレイズ・アナトミー」をはじめとする人気ドラマが軒並みエピソード数の削減や制作中断を余儀なくされたことを受け、「Celebrity Family Feud」「Press Your Luck」「Match Game」の人気ゲーム番組3本の放送開始日を、従来の7月から5月31日に繰り上げたほか、5月21日には、様々な障害が設置されたミニゴルフをゴルファー2人が競い合うスポーツリアリティ番組「Holey Moley」のシーズン2と、同局の人気コメディシリーズ「Black-ish(原題)」でエミー賞ノミネートのアンソニー・アンダーソンが司会を務めるゲーム番組「To Tell The Truth」のシーズン5の放送を開始させる。