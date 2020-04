「選べる¥500ケーキセット」

日本マクドナルドは、4月22日から6月23日までの期間限定で、専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafe by Barista”( マックカフェ バイ バリスタ)併設店舗にて、好きな ケーキ 1品と対象のドリンク1品をセットにした、「選べる¥500ケーキセット」(税込500円)を提供する。McCafe by Baristaのケーキは、カフェドリンクとの相性も抜群で、ロールケーキをはじめ、タルトやシフォンケーキ、カップケーキなど、バラエティー豊かなケーキを用意している。今回対象となるケーキは、「オレオロールケーキ」「マシュマロクリームタルト」「ラズベリー&チョコカップケーキ」「チョコレートタルト」「紅茶のシフォンケーキ」の5品。またセットの選べるドリンクは、「カフェラテMサイズ(ホット/アイス)」「アメリカーノMサイズ(ホット/アイス)」「ダージリンティーMサイズ(ホットのみ)」で、それぞれ単品で注文するより100円以上お得になるという。商品は持ち帰りが可能。McCafe by Barista併設マクドナルド店舗にて、McCafe by Barista営業時間中に販売される(営業時間は店舗によって異なる)。