【今週スタートの海外ドラマ】注目のミステリードラマから奇想天外なダークコメディまで目白押し！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(4月20日〜)は、『BONES』のブース役で知られるデヴィッド・ボレアナズ主演ドラマや、『アベンジャーズ』シリーズのクリス・エヴァンスがドラマシリーズに初主演したミステリードラマ、放送からわずか1カ月でシーズン2の製作が決定した『ビカミング・ア・ゴッド』、イギリス版『ハウス・オブ・カード』などがスタート。お見逃しなく!

4月20日(月)から4月26日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

4月20日(月)

■22:00〜『SEAL Team/シール・チーム』(FOXチャンネル)

大ヒット犯罪捜査ドラマ『BONES』のデヴィッド・ボレアナズ主演。世界各地で危険なミッションに挑むアメリカ海軍特殊部隊(ネイビーシールズ)に所属する熱き男たちの活躍を描いた一話完結型のミリタリーアクションドラマ。緻密な世界情勢をリアルに描き人気を博した『HOMELAND』のベンジャミン・カヴェルが脚本を担当する。





■『ポロス〜古代インド英雄伝』シーズン3(Hulu)

人々から"至上の人"と崇められ、宿敵からも称えられるほどの崇高な人物だったという古代インドの王ポロスを描く。総製作費は約81億円、撮影準備に1年半、撮影セット製作に7カ月が費やされた歴史大作ドラマの新シーズン。





■『ビカミング・ア・ゴッド』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

キルスティン・ダンストが主演・製作総指揮を務めるダークコメディ。とある事件をきっかけに、人生の成功を夢見てネットワークビジネス「FAM」に深く関わり始めた主婦クリスタルの"負け女(マケジョ)"サバイバル術を描く。4月30日(木)まで第1話先行無料配信。



■『野望の階段/ハウス・オブ・カード』シーズン1〜3(Hulu)

英BBCが手掛け、『コナン・ドイルの事件簿』シリーズのイアン・リチャードソンが主演を務めたマイケル・ドブズ著の同名小説のドラマ化。保守党の院内幹事長フランシス・アーカートは党内からの信望も厚いやり手の政治家。次こそは入閣と意気込んでいたが、首相は彼を引き続き幹事長として任命する。その処遇に怒りと失意を覚えたフランシスは、彼を首相の座から引きずり降ろすべく、ありとあらゆる権謀術を仕掛けていく。ケヴィン・スペイシー主演のアメリカ版は原作と本作を基にしている。

4月21日(火)

■『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン4(Hulu)

生けるレジェンドたちが時空を超えて世界を救うDCドラマのシーズン4。チームがビーボという巨大なぬいぐるみでマラスと格闘している間に時空が崩壊し、世界と世界の境い目がもろくなった。そのため、今や歴史は、神話やおとぎ話や伝説から生まれた生物たち"フュギュティブ"の影響を受けていた――。

4月23日(木)

■23:00〜『アウトサイダー』(スターチャンネル)

スティーヴン・キング原作の新作クライム・ホラードラマが日本初放送。ジョージア州の小さな町で起きた少年の惨殺事件は単純に解決するはずだったが、不可解な超自然現象により謎に満ちた展開に...。





■『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン4(Hulu)

人気女性誌スカーレット編集部で働く、ジェーン、キャット、サットンの親友3人組が恋や仕事、SEXなど様々な悩みに直面しながらも前向きに成長していく姿を描くガールズドラマ。シーズン4では、時代の流れにより雑誌スカーレットに大きな変革の時が訪れ、3人を取り巻く環境も変化する。さらに大人気ドラマ『Glee/グリー』のコード・オーバーストリートが出演。

4月24日(金)

■『ジェイコブを守るため』(Apple TV+)

マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのクリス・エヴァンスがドラマシリーズに初主演。地区検事補アンディは少年が殺された痛ましい事件を捜査するが、殺された少年の同級生だった一人息子ジェイコブが殺人容疑で逮捕されてしまう。アンディは息子を救うために闘うものの、それまで彼がひた隠しにしてきた暗い過去が明らかになっていく...。





■『After Life/アフター・ライフ』シーズン2(Netflix)

リッキー・ジャーヴェイスが企画・監督・脚本・主演の4役を務めるコメディドラマの新シーズン。妻の死で深い喪失感に苦しむ地方新聞社の記者トニーは、人々を避け乗り越えようとするが、新聞社が倒産の危機に。



