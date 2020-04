フラッシュが二人!?『クライシス・オン・インフィニット・アース　最強ヒーロー外伝』リリース

アロー、フラッシュ、スーパーガールらDCヒーローが夢の共演を果たす大人気のクロスオーバーシリーズ、『インベージョン! 最強ヒーロー外伝』『クライシス・オン・アースX 最強ヒーロー外伝』『エルスワールド 最強ヒーロー外伝』に続く第4弾、『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』が6月10日(水)にブルーレイ&DVDリリース、デジタル配信スタートとなる。

DCの人気ヒーローたちが作品の垣根を越えて世界を救う戦いに挑む、アクション大作。毎回スーパーヒーローたちが一堂に会する豪華共演が話題だが、この最新作ではその豪華っぷりがさらに加速! フラッシュ/バリー・アレンを演じるドラマ版(グラント・ガスティン)と映画版(エズラ・ミラー)の主演俳優二人がまさかの共演を果たすのを筆頭に、『LUCIFER/ルシファー』のルシファー(トム・エリス)、『SMALLVILLE/ヤング・スーパーマン』のクラーク・ケント(トム・ウェリング)とロイス・レイン(エリカ・デュランス)、『コンスタンティン』のコンスタンティン(マット・ライアン)、『ブラックライトニング』のブラックライトニング(クレス・ウィリアムズ)なども参加。アニメ版『バットマン』の声優ケビン・コンロイや、「クライシス・オン・インフィニット・アース」の原作者マーブ・ウルフマンも姿を見せる。

今回は全パラレルワールドすべてのアースが消滅する最大の危機に立ち向かうべく、過去最多のヒーローたちがユニバースを超えて集結! アメコミファン待望の史上最大クロスオーバーが実現した。そんな豪華な顔ぶれに合わせて本編もボリュームアップし、クロスオーバーシリーズ初の5話構成となる。

なお、デジタルセルとブルーレイには、ここでしか見ることができない、約40分にわたる豪華映像特典が付いている。

モニターはクライシスの布石としてハービンジャーを送り込み、世界中のスーパーヒーローたち、すなわちスーパーガール、フラッシュ、グリーンアロー、バットウーマン、ホワイトキャナリー、アトム、スーパーマンを集めようとする。それぞれの世界に危機が迫っていることを知ったスーパーヒーローたちが決戦に備える一方、ディグルとアレックスはアース38の人々を救う方法を見つけるため、レナに協力を求める。

■『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』商品情報

<セル>

ブルーレイ(2,619円+税)、DVD(1,572円+税)...6月10日(水)発売

<レンタル>

DVD...6月10日(水)レンタル開始

<デジタル>

デジタルセル&デジタルレンタル...6月10日(水)配信開始

発売・販売元 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』

