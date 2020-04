■ガル・ガドットらは合唱で応援

■レディー・ガガは格差の問題を指摘

「共にあるという精神はナイスだと思いますが、それと同時に、私やあなた(司会者ジミー・ファロン)の戦いは、ほかの女性たちが置かれている戦いとは大きく異なるでしょう。暴力的な関係にある人や、子を持つ人、失業して子どもや自分自身を養うことができない人や、暴力的なシチュエーションにありながら必要な助けを得られない人……」

「みなが今の状況を終わらせたいという意味では、私たちは共にあります。しかし、おかしな主張ですが……私は、私と異なる戦いをしている女性たちに敬意を示したい。そうした人々の戦いを助けたいのです」

■セレブに広がるチャリティ運動

■新曲で応援するミュージシャンも

世界中で拡大する新型コロナウイルスのパンデミック。アメリカでは、トム・ハンクスやP!NKなど、感染した旨を公表するスターも出てきています。(文=辰巳JUNK)コンサートや劇場映画など、多くのイベントが中止されたアメリカのエンターテインメント界における大きな変化は、セレブリティたちも多くの人々と同じく、家で自己隔離する「おこもり」状態になったこと。イタリアに滞在していた『ワンダーウーマン』主演女優、ガル・ガドットは、ナタリー・ポートマンやマーク・ラファロなどの豪華スターによるジョン・レノン「Imagine」合唱動画を公開して「私たちは共にある」と団結のメッセージを発信しました。「私たちは一緒」というポジティブな啓発を迎合しなかったスターもいます。世界保健機関WHOなどと提携してチャリティに励むレディー・ガガは、前出「Imagine」合唱動画に参加したテレビ司会者ジミー・ファロンとの対談において、このように指摘しました。ガガは、裕福なセレブと困窮する人々の状況は「一緒」ではないとして、格差の問題を指摘したのです。事実、コロナ禍では「人口が密集する貧困地区の感染拡大こそ最大の懸念」であるとWHOのミシェル・ヤオ氏より報告されていて、アメリカにおいては、ネイティブ・アメリカンやアフリカ系など水道設備や健康保険を持たない有色人種コミュニティが甚大な打撃を受けています。ガガ以外にも困窮する人々を支援するセレブリティは複数出ていて、音楽界ではジェイ・Zやリアーナが各々の慈善団体を通して囚人やホームレスの人々、ドメスティック・バイオレンス被害者などを支援する数億円規模の寄付を行いました。また、ペットのロバや犬とのおこもり生活配信がSNSで人気を博した俳優アーノルド・シュワルツェネッガーは、自分と愛馬がプリントされた「STAY INSIDE(家にいよう)」チャリティTシャツを発売中。リスナーを励ます新曲をリリースするミュージシャンもつづいています。なかでも、再生やダウンロードによる利益が音楽関係者などへの支援となるチャリティソングが、「良くなる日は来るはずだ」と未来への希望を歌うワン・リパブリック「Better Days」と、家にこもる不安と愛情を描いたTwenty One Pilots「Level of Concern」。人気ラッパーのカーディBが発した警告シャウトをサンプリングしたiMarkkeyz「Coronavirus」の場合、収益は経済的に困窮する人々へのチャリティに回されるようです。日本時間4月19日(日)には、WHOおよびGlobal Citizenによるチャリティ・ヴァーチャル・コンサート「One World: Together at Home」が予定されています。医療従事者と「COVID-19連帯対応基金」を支援するこのイベントでは、キュレーターのレディー・ガガのほか、テイラー・スウィフトやビリー・アイリッシュ、スティーヴィー・ワンダーやポール・マッカートニーなど、錚々たるスターがパフォーマンスを決定。日本では、Amazon PrimeやHuluなどで、日本時間19日午前3時ごろよりプレ・イベント、午前9時ごろからコンサートが配信予定(有料会員でなくとも視聴可能)。また、生配信後の午前11時30分から4月22日(水)午前11時30分まで、Amazon Primeでアーカイブ配信を行うようです。さらに地上波では、フジテレビが、19日の深夜25時30分から、関東ローカルにて、日本語字幕版をCMなしで放送します。困難な状況がつづいていますが、もし余裕があれば、アーティストたちが奏でる希望の音楽を体験してみてはいかがでしょうか。