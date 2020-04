新型コロナウィルス予防には、他の人と2m程度離れるソーシャルディスタンス(社会的距離)を守ることが有効であると、世界中で強く推奨されています。

しかしながら、やむを得ない状況でもないのに守れていない人が少なくないと問題視されているのが現状です。

「一部の人々よりもソーシャルディスタンスを守れている動物たち…」

と紹介されていた写真をご紹介します。

People Noticed Animals Following Social Distancing Rules

1.



「この距離をキープしてください」を順守する犬2匹。

2.



屋根の上の猫。

3.



お店の「ここに立って」を守る猫。

4.



赤い印を守る犬。

5.



階段で猫とすれ違う犬。

6.



チョークの円を守る犬。

7.



アヒル。

8.



ポーランドの鳩。

9.



雪のヘラジカ。

10.



駐車場の犬。

11.



川の鳥。

12.



Why’s it so hard for some people?....... even these Bastard Cats understand Social Distancing!!pic.twitter.com/FQMsJ9Kwix