歌手のレディー・ガガやビリー・アイリッシュら、世界的著名アーティストたちが集結して4月19日に開催される歴史的大型音楽イベント『One World: Together at Home』が、イベント開催当日の深夜にフジテレビで放送されることが決定した。本イベントは、世界保健機関(WHO)とGlobal Citizenが主催し、新型コロナウイルス感染症との闘いを支援するグローバル・ストリーミング・コンサートとして、全世界に向けて放送・配信する特別番組。WHOのCOVID‐19 Solidarity Response Fund(COVID‐19連帯対応基金)をサポートする目的で行われる。新型コロナウイルスのまん延を阻止するために最前線で尽力する医療従事者などへの支援という趣旨に賛同したフジテレビでは、番組をCMなしで放送する。ガガは番組のキュレーションを担当するほか、自らもパフォーマンスを披露。そのほか、ビリーやポール・マッカートニー、ザ・ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョン、スティーヴィー・ワンダー、グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロング、パール・ジャムのエディ・ヴェダー、コールドプレイのクリス・マーティン、テイラー・スウィフト、アリシア・キーズ、セリーヌ・ディオン、ファレル・ウィリアムスら、錚々(そうそう)たるアーティストの出演が決定。ジャンルや世代を超えた、名だたる超豪華アーティストたちが参加する、歴史に残るスペシャルな番組となる。『One World: Together at Home』日本語字幕版は、フジテレビ、FOD、CS フジテレビONE(スカパー!無料)にて4月19日25時30分より放送。英語版は4月19日9時よりFODにて生配信、CS フジテレビNEXT(スカパー!およびJ:COM無料)で生放送。