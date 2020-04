イケメンでセレブ界きってのいい人として知られる俳優キアヌ・リーブス(55歳)。ファンのことを大切にするだけでなく、一般人と同じように地下鉄に乗るなど、その素朴な生活も度々話題になってきた。そんなキアヌにそっくりな男性がブラジルで暮らしていることが判明!

キアヌに似ていると言われているのが、リオデジャネイロ在住の通称“マルコス・ジーブス”さん(49歳)。彼のInstagramにはキアヌを彷彿させる写真がずらり…!

そんな彼が最近、ブラジル版の<GQ>に取材を受け、キアヌに似ていると気付いた瞬間について独白。

「17歳の頃、映画『ハートブルー』を見た友人が僕にそっくりな俳優が出ていたと教えてくれたんです。僕も見るように勧められて、それからキアヌに関心を持つようになりました」「でも似せようと努力しているんじゃないんですけどね。数日前にヒゲを剃って、その写真をSNSに投稿してみたところ、それでもキアヌに似ているというコメントが殺到しましたから」

さらに、人気俳優に似ているということは、マルコスさんの恋愛事情に良い影響を与えているという。

「僕はシングルです。なので、キアヌに似ていることで助かっています。Instagramのコメント欄では女性からお褒めの言葉をもらうこともあります。だけど、僕は必ずリスペクトを忘れない。(実生活だけでなく)フォロワーに対しても、キアヌに似ていることを利用しないようにしています」

また、彼が望んでいることは「みんながもっと平等な人生を送れる世界になること」だと話したマルコスさん。

そんなジェントルマンなところもキアヌに似ている(?)彼は、実は俳優になることが子どもの頃からの夢だったそう。そこで、最近映画出演が決定したこともファンのおかげだと語った。

「ずっと僕のことを情熱的に支えてくれたフォロワーに感謝を示したいです。彼らがいなければ、このようなことは実現できなかったはずですから」

キアヌとマルコスさんの共演が実現する日は来るのか!? マルコスさんの今後の活動を見守りたい!