『プリズン・ブレイク』シーズン6についてあのキャストがコメント！

米FOXにて2005年から2009年にかけて4シーズンが放送された後、2017年にシーズン5が製作された大人気ドラマ『プリズン・ブレイク』。さらなるシーズンの製作もあると言われる同作について、あのキャストがコメントした。英Digital Spyが報じている。

シーズン6についてコメントしたのは、リンカーン役のドミニク・パーセル。かつて彼はInstagramに、同作のロゴが入った画像と「メッセージを投稿していたが、放送局のFOXから正式な声明はなく、シーズン6製作は宙に浮いた状態になっていた。

Dominic Haakon Myrtved Purcell(@dominicpurcell)がシェアした投稿 - 2020年 4月月12日午後4時43分PDT



今回、ドミニクは再び自身のInstagramで『プリズン・ブレイク』の動画を投稿。そして、以下のようなコメントを添えた。「いつ『プリズン・ブレイク』シーズン6が実現するかは分からない。約束できるのは、いい脚本があれば全員製作に同意するということだ。今はこのウイルスの影響でシーズン6製作に向けて集中している。ソーシャル・ディスタンス(他者と距離を保つこと)を保ち、専門家の意見を聞くことで、僕らはこの前例のない危機にも勝てるはずだ。みんなでコロナウイルスとの闘いに勝利しよう。Netflixなどの企業は今、コンテンツが欲しくて仕方ない。アーティストやアスリートがみんなに提供できるものはエンターテイメントなんだ。だからこそ今は専門家の話に耳を傾けて、元の生活を取り戻そう! シーズン6については、その時が来たら話すよ。みんな、元気で賢く用心していてほしい。ドムより」

2019年8月、FOXエンターテイメントCEOのチャーリー・コリアーは本作の復活やスピンオフの予定は一切ないが、いい脚本があってタイミングが合えば話を聞く準備はあると述べていた。もともと8年ぶりにシーズン5が作られた時も、ドミニクとマイケル役のウェントワース・ミラーが別の作品で再共演した際にその可能性について話し合い、FOX側に企画を持ち込んだことがきっかけで実現している。

またウェントワースはシーズン5製作が決まった時点で、「いつでももっとやれると思っているよ。伝える物語に価値がある限り、そして、正義やクール、エッジの効いたところが感じられる限りは続けたい。やるならファンを失望させず、満足してもらえて、なおかつ驚かせるような作品にしなければならない。ぜひ話し合いたいね」と前向きなコメントを残していた。

ドミニクは、この機会にシーズン6を現実のものとするために何かを計画しているのかもしれない。続報が入り次第、お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『プリズン・ブレイク』

(c) 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.