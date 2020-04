ダンス&ボーカルグループのFANTASTICS from EXILE TRIBEのファースト写真集『FANTASTICS from EXILE TRIBE 1st PHOTO BOOK FANTASTIC NINE』が、本日4月15日に発売されたことを記念し、メンバーの写真集内のお気に入りカットとコメントが公開された。デビュー前に全国78公演で7万5000人を動員、2018年12月にメジャーデビューし、中高生に絶大な人気を誇るFANTASTICS from EXILE TRIBE(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)。本書は、FANTASTICS from EXILE TRIBEの単独ツアー「FANTASTICS SOUND DRAMA 2019 FANTASTIC NINE」に密着したファースト写真集。熱いパフォーマンスやリハーサル風景、楽屋裏まで撮影し、普段のステージからは見ることができない緊張感のある姿や、ラフな姿を披露している。さらに写真集には、メンバーの世界がツアー中に撮影・編集した貴重なオフ動画がAR技術で搭載され、彼らの動く姿も楽しむことができるようになっている。本作について世界は「今回のライブはたくさん新たな試みをさせていただきました! そんな中でパントマイムを全く練習無しでやったのは初だったので皆さんの反応が嬉しかったのを良く覚えています! 雰囲気だったり空気をこの写真集を通して感じてもらえたらと思います!」、佐藤は「ステージ上での写真はもちろん、本番前のアップや筋トレ、気合入れ、本番中の早着替えや休憩など…。普段見ることのできないステージの裏側をたくさん見られる一冊です! そして世界さん監修の飛び出るAR動画が凄いです!」とアピール。澤本は「写真集だからこそ楽しめる本番前のリハーサルからステージ裏に立つまでの写真、もう一度見たいあのワンショットなど、あの時・あの一瞬が詰まっています!」、瀬口は「ステージで見られる表情、ステージに向かうまでの表情など、全てが詰めこまれています! 個人的には、インタビューで僕の今までのルーツについても答えさせていただきました!」、堀は「普段写真で見ることのない裏側の自分達が映っていて、(見ると)自分もツアー中の思い出が鮮明に蘇ります! 楽屋での和気藹々とした雰囲気や、リラックスしている表情もこの写真集ならではの魅力だと感じます」と熱いコメント。木村は「(ライブは)毎回の公演が新鮮で、一度も同じ内容が無かったと言っても過言ではないほど毎回違いました!(笑) だからすごく想いがこもっています! 写真集では、そんな僕たちの想いがこもったライブ中の姿を見ることができるので、ライブの興奮を楽しむことができると思います!」、八木は「初めての経験をする時にしか見ることのできない、一瞬一瞬の表情や光景が沢山載っています。その他にも僕たちのナチュラルな表情や、素のFANTASTICSが楽しめる写真集になっていると思います!」、中島は「ステージ裏での落ち着いた表情、たくさん見ると面白いですね! この時こんな顔をしていたんだ!って他のメンバーを見て思います!笑 そして撮り下ろし写真は全員やばいですよ!」とメッセージを寄せている。『FANTASTICS from EXILE TRIBE 1st PHOTO BOOK FANTASTIC NINE』は、主婦と生活社より発売中。価格は2400円(税別)。