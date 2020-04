『SUPERNATURAL』ファミリーの再会も！あのドラマスター夫婦がトーク番組のホストに

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により世界中で自主隔離生活が続く中、米AMCが新たなトーク番組を放送することを発表した。その番組では、『ウォーキング・デッド』のニーガン役や『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のジョン・ウィンチェスター役で知られるジェフリー・ディーン・モーガンと、『One Tree Hill』のペイトン・ソーヤー役でおなじみのヒラリー・バートンの夫婦がホストを務め、彼らの友人をはじめとした豪華ゲストも参加するという。米Entertainment Weeklyが伝えた。

AMCが新たに製作する番組のタイトルは『Friday Night In with The Morgans(原題)』。ニューヨークにあるジェフリー&ヒラリーの農場からお送りする同番組では、毎週金曜にビデオチャットでゲストを迎え、自主隔離の中でどのように過ごし、どんな風に楽しんでいるか、コミュニティのためにどんなことをしているのか、といったことをテーマに会話を繰り広げるという。プレスリリースによれば、"自由"かつ"フィルターなし"のトーク番組になるとのこと。

ジェフリーとヒラリーは声明で「私たちは長い間AMCファミリーの一員であり、彼らと一緒にこの心地良い空間を作れることを光栄に思います。牧場にある私たちの自宅から、世界中で善行を重ねる人たちに光を当て、古い友人たちと近況を報告し合い、長年にわたって応援してくれている素晴らしいファンの皆さんと繋がることが楽しみです」と述べている。

ゲストとして、クリスチャン・セラトスとサラ・ウェイン・キャリーズ(『レギオン』)夫妻といった、ジェフリー&ヒラリーの共演者・友人の出演が予定されている。

ジェフリーとヒラリーは2009年に交際をスタート。長男ガスくん(10歳)と長女ジョージちゃん(2歳)を授かり、昨年10月に正式に結婚したことを発表していた。

『Friday Night In with The Morgans』は米AMCにて4月17日(金)22:00よりスタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

ジェフリー・ディーン・モーガンとヒラリー・バートン

(C)NYPW/FAMOUS